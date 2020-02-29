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超神祕大膽島明重啟登島 縣府邀網美拍美照行銷

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
為了推廣行銷大膽島，金門縣府觀光處此次也特別邀請網美YUMI在島上拍出一堆美美的照片，圖為島上著名的心戰牆。圖／縣府提供
為了推廣行銷大膽島，金門縣府觀光處此次也特別邀請網美YUMI在島上拍出一堆美美的照片，圖為島上著名的心戰牆。圖／縣府提供

去年正式開始營運的大膽島遊程，不到1年就吸引1萬7千多人登島參觀，遊客整體滿意度也高達9成。配合228假期，今年大膽島將在明日正式開放登島觀光，近日縣府觀光處也找來網美程靜怡與 YUMI登島拍照宣傳，吸引不少粉絲熱情按讚回應。

金門縣觀光處表示，超熱門的大膽島遊程於2月3日開始受理登島申請，並於3月1日正式開放登島，雖然新冠肺炎的疫情發燒，旅遊市場也受到影響，但目前3月的申請登島人數約有300多人，還在持續受理中。

金門縣觀光處長丁健剛指出，為了推廣行銷大膽島，此次也特別邀請程靜怡 與YUMI兩位網美，在島上拍出一堆美美的照片，果然引起網友熱烈討論。其中程靜怡還穿起恐龍裝去大膽島拍照，成功創造話題。

程靜怡說，穿奇裝異服，跑去還不為人知的地方拍照，是她個人的興趣，先前她也曾穿漢服去北韓，程靜怡說，這次是她第二度登上大膽島，在島上看到阿兵哥留下的歷史「遺跡」，廢棄的碉堡、心戰喊話牆，臉做得超爆笑的浮雕等，覺得大膽島很合她的口味，超神秘、又很酷。

觀光處也表示，配合潮汐，大膽島今年開放的時間也比去年縮短一個月，開放時間調整為3月1日至10月31日，為營造烈嶼大島跳島旅遊，帶動烈嶼觀光發展，前進大膽島以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，由縣府以租賃民間載客小船接駁往返大膽島，島上採全程步行參觀及隨團專業導覽解說、並提供神泉茶坊餐點，遊程全程約需5小時（含觀光船來回航程），需於登島前7天進行申請。

縣府觀光處指出，今年開放對象仍排除大陸及港、澳人士，本國籍及外國籍人士皆可申請登島，登島方式採預約制申請，為能讓更多人體驗這島上祕境，每日登島人數上限由150人提升至300人。

觀光處表示，登島全票票價為新台幣1500元，至於金門鄉親票價則優惠為新台幣750元，另也計畫針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童愛陪票、老兵票等；相關登島資訊、注意事項及登島申請，請上官網http://lieyudadan-tour.com/或洽詢大膽島免付費服務專線0800-371518。

知名網美程靜怡受縣府觀光處之邀，登上大膽島拍美照，圖為大膽島上知名的生明路。圖／縣府提供
知名網美程靜怡受縣府觀光處之邀，登上大膽島拍美照，圖為大膽島上知名的生明路。圖／縣府提供

大膽島 金門 票價

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