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黃花風鈴木綻放 高雄經武路金黃耀眼
春天百花爭妍，金黃耀眼的黃花風鈴木一直備受期待，位在高雄鳳山經武路與建國路交界成排黃花風鈴木目前奮力綻放，美不勝收，吸引不少路過民眾佇足獵影。
到春天即大量綻放金黃色花朵的黃花風鈴木，是南部地區熱門的行道樹種，原產於南美洲的黃花風鈴木，花型類似風鈴，開花時在陽光映照下更顯耀眼，由於花期僅短短10天，錯過得再等上一年，因此開花期間總成為打卡熱點。
高雄市黃花風鈴木勝景，以澄清湖畔、河堤社區、民族路文藻段、大寮捷西路、鳳山經武路、鳳西運動公園、內門旗文路、凹仔底公園、高師大和平校區，最為熱門。
其中位在鳳山區經武路上的黃花風鈴木，現在開得正旺，街道美不勝收，一早即吸引不少路過民眾搶拍。
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