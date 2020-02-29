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傳罷韓開賭盤 高市檢警調查偵辦

中央社 / 高雄29日電

高雄市罷韓行動，連署書已逾50萬份，卻有媒體報導地下賭盤已蠢蠢欲動。公民團體今天聲明罷免是否成功取決公民意志，也譴責這些網路謠言。檢警也都表明調查賭盤相關情資。

媒體報導已有地下賭盤組頭備妥銀彈蓄勢待發，擬以每注新台幣1萬元起跳受理下注，甚至賭盤會影響罷免成功與否。甚至近期武漢肺炎疫情持續，有網路謠言指「罷韓團體將在多處大型醫療院所外發放愛心口罩」。

公民團體「Wecare高雄」發起人尹立今天在媒體群組上傳的影片指出，推動「罷韓」以來屢遭抹黑，網路謠言不斷，但無懼無畏，從連署書速度來看，就能知道造謠無法撼動罷免行動的推進。他嚴厲譴責謠言，相信在市民堅定支持下一起推動罷免行動，共同完成台灣民主重要的歷史時刻。

台灣基進新聞部副主任張博洋也指出，公民團體的任務就是將罷免連署書送選委會，並盼依規定早日行使罷免投票以展現公民意志。他表示，投票結果是人民對於市長表現的心聲，非外力影響。

對於推動「罷韓」案扯上地下賭盤，高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅表示，檢方會妥適整理調查偵辦。高雄市政府警察局也表明持續追查相關賭盤情資。

罷韓連署書已逾50萬份，公民團體預計第2階段連署書於3月中旬送交選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案，選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票可能時間是6月24日或27日之間。

高雄市公民數約228萬，依選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

罷免 公民團體 投票

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