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洪通百年冥誕 馬戲《狂想‧洪通》3月8日衛武營首演

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
《狂想．洪通》結合編織布料、大環、高空裝置等物件，打造充滿童趣的馬戲。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
《狂想．洪通》結合編織布料、大環、高空裝置等物件，打造充滿童趣的馬戲。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營國家藝術文化中心與圓劇團合作，推出馬戲《狂想．洪通》，創作發想自台灣知名素人畫家洪通。洪通是1970年代現代主義與原始主義藝術家代表，有「東方畢卡索 」美譽，個人風格強烈，用色豐富。今年也是洪通百年冥誕，《狂想‧洪通》3月8日將在衛武營全球首演。

衛武營指出，《狂想．洪通》是以台南人洪通的繪畫為創作底蘊，衛武營希望藉由述說在地的 故事，表演在地的故事，讓表演藝術成為一種在地的生活型態。

「洪通像是一個遊戲發明家。」圓劇團導演林正宗表示，劇團2018到2020年創作歷程中，表演者和製作團隊受到洪通畫作啟發，共同親身經歷創造力解放過程。 洪通繪畫所傳達的重要訊息是「創造的勇氣」，人類透過藝術的表達，展現出無與 倫比的創造力，肯定了人類的具體存在與價值。《狂想‧洪通》曾受邀在2018年衛武營開幕季馬戲平台演出，深受喜愛，2019年獲義大利國際驚奇馬戲藝術節邀演。

衛武營與圓劇團今年將《狂想‧洪通》轉成劇場版本，由導演林正宗邀集太陽劇團舞者張逸軍、偶戲女神薛美華、策展人周伶芝聯手打造，使用較多懸吊跟裝置，結合編織布料、大環、高空裝置等物件，打造充滿童趣的台味新馬戲。藉由當代馬戲的身體、童趣的變形物件、偶戲，創造舞台光影和傳統電子音樂的搖滾歡騰，營造出慶典般的狂想，帶觀眾遍覽洪通畫中的細節和歷程。 節目資訊 可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

《狂想．洪通》結合舞台光影和當代馬戲、童趣的變形物件，舞畫出真實與虛幻的繽紛。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
《狂想．洪通》結合舞台光影和當代馬戲、童趣的變形物件，舞畫出真實與虛幻的繽紛。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營 義大利

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