洪通百年冥誕 馬戲《狂想‧洪通》3月8日衛武營首演

衛武營國家藝術文化中心與圓劇團合作，推出馬戲《狂想．洪通》，創作發想自台灣知名素人畫家洪通。洪通是1970年代現代主義與原始主義藝術家代表，有「東方畢卡索 」美譽，個人風格強烈，用色豐富。今年也是洪通百年冥誕，《狂想‧洪通》3月8日將在衛武營全球首演。

衛武營指出，《狂想．洪通》是以台南人洪通的繪畫為創作底蘊，衛武營希望藉由述說在地的 故事，表演在地的故事，讓表演藝術成為一種在地的生活型態。

「洪通像是一個遊戲發明家。」圓劇團導演林正宗表示，劇團2018到2020年創作歷程中，表演者和製作團隊受到洪通畫作啟發，共同親身經歷創造力解放過程。 洪通繪畫所傳達的重要訊息是「創造的勇氣」，人類透過藝術的表達，展現出無與 倫比的創造力，肯定了人類的具體存在與價值。《狂想‧洪通》曾受邀在2018年衛武營開幕季馬戲平台演出，深受喜愛，2019年獲義大利國際驚奇馬戲藝術節邀演。