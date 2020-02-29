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國發會陳美伶主委訪視旗津 中央加碼投資旗津觀光

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
立委賴瑞隆（右四）連假期間邀國家發展委員會主委陳美伶（右三）訪視旗津，聽取觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求。圖／賴瑞隆提供
立委賴瑞隆（右四）連假期間邀國家發展委員會主委陳美伶（右三）訪視旗津，聽取觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求。圖／賴瑞隆提供

立委賴瑞隆連假期間邀國家發展委員會主委陳美伶、交通部觀光局組長張隆城及高雄市政府觀光局，在228連假期間訪視旗津，聽取觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求。隨後前往旗津沙灘、旗津商店街、天后宮等地，勘察旗津海洋、歷史及文化景觀，陳美伶肯定旗津發展潛力，承諾行政院地方創生計畫，全力協助推動旗津觀光。

去年中立委賴瑞隆曾召開旗津觀光發展會議，要求交通部觀光局支持旗津軟硬體建設，高雄市政府觀光局今年已提報計畫到交通部觀光局，包含打造旗津親水設施、星光隧道到風收廣場，增設裝置藝術、沙灘吧至貝殼館沿線步道改善、貝殼館周邊排水設施改善等項目，交通部觀光局允諾將補助3000萬元經費，改善旗津觀光設施。

賴瑞隆也要求市府觀光局爭取「重點景區遊憩廊道計畫」，爭取補助高雄市3億元經費，國發會及交通部觀光局也允諾協助爭取，另為加速高雄海洋運動發展，向教育部體育署提出水域運動發展相關計畫，預計爭取1億元，加速旗津水域觀光發展及亮點。

針對旗津水域活動，目前高雄市觀光局規畫非動力水域遊憩未來將朝向報備制，提供更便利的親海環境，動力水域遊憩區，初步規畫在貝殼館以南外海200公尺X1000公尺，因涉及相關海況安全、動力載具種類、開放範圍定位及相關遊憩辦法，目前已委由高科大規畫，預計4月中旬完成調查報告，最快5月公告，旗津海洋水域活動的規畫，將可望帶動旗津觀光新潛能，增加遊客停留及消費，地方多充滿期待。

賴瑞隆要求中央地方政府加強合作，結合在地人才、交通部觀光局、市府觀光局、旗津區公所各項資源目標，共同開拓旗津特色產業，強化在地產業品牌，以建立旗津更具厚實特色的產業及文化。

立委賴瑞隆（前排左二）連假期間邀國家發展委員會主委陳美伶（前排左一）訪視旗津，聽取觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求。圖／賴瑞隆提供
立委賴瑞隆（前排左二）連假期間邀國家發展委員會主委陳美伶（前排左一）訪視旗津，聽取觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求。圖／賴瑞隆提供

高雄市 連假 陳美伶 觀光

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