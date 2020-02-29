用彩筆捕抓大自然微妙瞬間 李學富屏東美術館個展

多年前旅居紐西蘭的藝術家李學富，將大自然的觀察體驗轉化為創作的元素，大自然中微妙的每個瞬間，都深植每件系列作品中；他以「迴．漫」為主題，即日起在屏東美術館展出油畫與速寫作品至3月31日，豐富的自然樣貌更有著獨特的美感。

縣文化處長吳明榮說，李學富旅居紐西蘭南島時期，喜愛用速寫捕捉大自然四季變化的氛圍，當地四季分明， 每一刻的景色都牽動著不同的感觸，山、樹、花、和雲，生動感人的姿態也因季節而轉變；這份觸動，讓李學富開始捕捉大自然的節奏， 形成他創作中重要的靈感來源。

他說，此次「迴．漫」個展，如海風吹拂而扭曲的老樹，花朵在山景與雲朵交錯中的姿態，或是在夕陽中迷濛溫暖的山形，李學富從觀察大自然的轉變中，發現色彩線條的律動；飄動變化中的雲、自然光下幻化中的花、步行中所遇見的動物與各種地景樣貌，最新的雲與大地之歌創作系列作品也在展中呈現。

李學富說，「迴」是徘徊尋覓著在自然中的體驗，看似漫無目的般的來回遊走，卻是種讓潛在於內心的感受與環境連結的方式，也是靈感思緒構成的途徑；「漫」是經由細膩的觀察，緩緩漫步於地景之中，藝術家創作中所發掘出的景象，是一種悸動、驚喜與奇蹟的延伸。。