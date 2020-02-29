快訊

第34例院內感染？陳時中：院外感染可能性高

游泳／孫楊曾嗆對手輸家 禁賽8年反成落水狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」夜晚燈光照明下，被誤認為星級飯店。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」夜晚燈光照明下，被誤認為星級飯店。記者尤聰光／攝影

台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」前年5月動工，歷經1年多工程，大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已，由於外觀太美了，還被誤認為星級飯店。當地民眾說：「這是飯店級衛生所，有機會成為全台最美衛生所」。

「大武要蓋五星飯店嗎？」228連假不少路經車輛看到大武市區一棟外觀亮眼的大樓，都忍不住放慢車速瞧個仔細，不時詢問附近店家，得到答案是要蓋衛生所後，都驚呼「這也太美了吧！」、「這是衛生所？應該是飯店！」。

由於南迴地區沒有大型醫院，遭遇緊急傷病，病患無論往北往南後送，距離平均都需要60公里，車程需一個半小時以上。台東縣衛生局2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，2016年獲中央1億4000萬補助興蓋大樓，2018年5月動工。

工程歷經1年多，新的衛生所暨緊急醫療中心外觀近期曝光，雖然有圍籬隔起來，但大樓仍相當顯眼，不僅整體設計感十足，門窗邊沿和牆面粉色、米白色加上灰色系搭配的色澤，視覺效果令人吸睛，尤其夜晚燈光照明下，簡只美極了，如果不說是衛生所，根本沒人會相信。

「最美南迴公路，當然要配最美衛生所」大武當地居民驕傲地說，期待新衛生所已經30年了，好不容易動土興建，但沒想到會是這麼漂亮，以後看病心情都會好一半。也有鄉親說，「這是飯店級衛生所，有機會成為全台最美衛生所，令人期待」。

衛生局表示，大武衛生所暨緊急醫療中心工程預計6月中旬竣工，為4層樓990坪的建築物，1、2樓為急診及醫療門診服務區域，3樓是行政辦公室，4樓是職員宿舍。除家醫科、小兒科、牙科或腸胃科等門診，也能開刀住院，最重要的是提供24小時緊急醫療照護。

台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」夜晚燈光照明下，被誤認為星級飯店。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」夜晚燈光照明下，被誤認為星級飯店。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已。記者尤聰光／攝影
台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已。記者尤聰光／攝影

衛生所 衛生局 台東

延伸閱讀

新北整治新莊泰山溪圳 打造親水環境

一個人爬「北大武山」 該如何申請？需要走多少小時？

配合工程 高雄民族大中路明深夜到1日上午封路交管

彰化喬友大樓將轉型智慧AI商旅 預計3月底試營運

相關新聞

用彩筆捕抓大自然微妙瞬間 李學富屏東美術館個展

多年前旅居紐西蘭的藝術家李學富，將大自然的觀察體驗轉化為創作的元素，大自然中微妙的每個瞬間，都深植每件系列作品中；他以「...

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」前年5月動工，歷經1年多工程，大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已，由於外觀太美了，還...

空曠景區逃「疫」好去處 屏東大鵬灣連假現人潮

屏東東港鎮的鵬灣跨海大橋是大鵬灣國家風景區最獨特的亮點，每天下午4時半的開橋秀，和每晚6點開始的七彩霓虹顏色動態光雕秀，...

新冠疫情延燒 高雄飯店業向醫護人員致敬住房3折

新冠疫情日益艱困，南台灣觀光產業一落千丈，南台灣觀光產業聯盟總召集人同時也是墾丁天鵝湖飯店董事長林富男宣布，即日起醫、藥...

屏東228音樂會 防疫縮短為40分

昨天是228紀念日，各地都有紀念音樂會，受到新冠肺炎疫情影響，屏東縣政府紀念音樂會縮短流程；台南及雲林縣政府照常舉辦追思活動，民進黨雲林縣黨部今年配合中央防疫停辦。

地方團體抗議 苓洲國小移樹喊卡

高雄市苓洲國小要整建學校南面的通學步道，打算把目前在校園圍牆內外通學步道的20多棵40年樹齡的大榕樹移除，引起愛樹人團體及民代關心。苓洲國小校長劉曜源表示，將暫緩移樹待邀地方團體討論再執行。

平地男娶魯凱公主 尊貴聘禮吸睛

高雄茂林多納部落昨天舉辦一場隆重傳統婚禮，前茂林鄉長張正信嫁女兒，新娘出身「貴族」家庭，男方準備熊鷹羽毛、陶壺、琉璃珠等象徵尊貴的禮品下聘，盛大迎娶隊伍繞行部落前往頭目家謝祖，將婚禮喜悅分享至全部落。

抗疫 東隆宮下月祈福法會

新冠肺炎疫情嚴峻，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境決定延期，屏東縣恆春天后宮率先宣布下月的北港朝天宮會香行程延期，東港朝隆宮也宣布原訂3月7日的巡安護境健走與4月10到12日的媽祖巡安護境文化祭活動延後；此外，東港東隆宮繼13年前的SARS疫情後，訂3月10日至12日再舉辦掃除地方瘟疫邪煞的大法會。

好心橘／法院副警長重出江湖 教人寫訴狀

58歲的劉耿志結束將近30年高雄地院的法警生涯，碰巧橋頭地院成立受邀當志工，「重出江湖」替民眾解決訴訟程序的疑難雜症，還曾從旁協助寫狀紙，讓人省下一筆律師費。劉耿志笑稱，雖然從領薪水變做功德，自己也邊學習「增強功力」，不僅生活充實，與外界資訊沒有斷層，心靈變得更加富有。

搭客運戴口罩首日 遇無口罩乘客高雄業者協助解圍

中央新冠肺炎防疫提升到一級開設，交通部公路總局要求國道客運業者從今天起提升防疫作為，請乘客戴口罩，搭車前也要量體溫，如果...

配合工程 高雄民族大中路明深夜到1日上午封路交管

明天（29日）晚上10點到3月1日早上7 點，高雄市大中路、民族路施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」要吊...

疫情持續延燒 2020國際澎湖灣燈光節延至9月19日開幕

新冠肺炎疫情持續延燒，澎湖縣政府宣布澎湖花火節延至7月份，配合觀光產業的旅遊特性，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處順應活...

熱門新聞

部落限速30公里！南橫公路交通大執法首日開單141張

桃園共享汽車來了 3月上路

汐止神還原「中華商場」 最快下周決定是否開放

嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁

整治汙染、汰換管線 基隆12家中油直營加油站2家停業中

因應新冠肺炎疫情 澎湖花火節延期至7月上場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。