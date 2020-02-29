台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

台東南迴地區「大武衛生所暨緊急醫療中心」前年5月動工，歷經1年多工程，大樓外觀近日曝光，民眾驚艷不已，由於外觀太美了，還被誤認為星級飯店。當地民眾說：「這是飯店級衛生所，有機會成為全台最美衛生所」。

「大武要蓋五星飯店嗎？」228連假不少路經車輛看到大武市區一棟外觀亮眼的大樓，都忍不住放慢車速瞧個仔細，不時詢問附近店家，得到答案是要蓋衛生所後，都驚呼「這也太美了吧！」、「這是衛生所？應該是飯店！」。

由於南迴地區沒有大型醫院，遭遇緊急傷病，病患無論往北往南後送，距離平均都需要60公里，車程需一個半小時以上。台東縣衛生局2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，2016年獲中央1億4000萬補助興蓋大樓，2018年5月動工。

工程歷經1年多，新的衛生所暨緊急醫療中心外觀近期曝光，雖然有圍籬隔起來，但大樓仍相當顯眼，不僅整體設計感十足，門窗邊沿和牆面粉色、米白色加上灰色系搭配的色澤，視覺效果令人吸睛，尤其夜晚燈光照明下，簡只美極了，如果不說是衛生所，根本沒人會相信。

「最美南迴公路，當然要配最美衛生所」大武當地居民驕傲地說，期待新衛生所已經30年了，好不容易動土興建，但沒想到會是這麼漂亮，以後看病心情都會好一半。也有鄉親說，「這是飯店級衛生所，有機會成為全台最美衛生所，令人期待」。