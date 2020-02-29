空曠景區逃「疫」好去處 屏東大鵬灣連假現人潮
屏東東港鎮的鵬灣跨海大橋是大鵬灣國家風景區最獨特的亮點，每天下午4時半的開橋秀，和每晚6點開始的七彩霓虹顏色動態光雕秀，五彩繽紛、絢爛奪目的美景，加上2019台灣燈會原地保留的花燈藝術作品「海之女神」、主燈「巨鮪來富」，228連假湧入不少出來透透氣的遊客；遊客直呼最近「悶壞了」，因新冠肺炎疫情在全球升溫，無法出國旅遊，南台灣空曠的風景區成了逃「疫」好去處。
鵬管處表示，遊客中心有配合量額溫、消毒水等相關防疫措施，公廁也定期消毒；遊客在看開橋、光雕秀外，周邊青洲濱海遊憩區設施多元，包含沙灘車、自行車、賽格威、香蕉船等都有，遊憩區的黑沙源自於大武山山麓，質感特別細緻，灣域自行車道更是全國十大自行車道，都是大鵬灣特色。
來到大鵬灣，搭船遊湖是認識大鵬灣的最佳體驗，也是最直接的方式，航程間可從湖面上觀賞原地保留的2019台灣燈會花燈藝術作品「海之女神」、主燈「巨鮪來富」，後者夜間也打亮，船上有專人解說，遊客登船起航，從海上視角邊吹海風、邊看風景，是不一樣的特色體驗；轄區現有3家遊湖業者，船型各有特色。
大鵬灣「跨海大橋開橋秀」是全台唯一，鵬管處提醒，每年10月至2月的冬季開橋秀，每周六、日及國定假日4時半， 光雕秀時間為6時至9時，逢整點表演一次七彩霓虹顏色動態光雕秀，每次5分鐘；3月起改為夏日時間，開橋秀和光雕秀都延後半小時。
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