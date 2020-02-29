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新冠疫情延燒 高雄飯店業向醫護人員致敬住房3折

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
墾丁天鵝湖飯店將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供
墾丁天鵝湖飯店將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供

新冠疫情日益艱困，南台灣觀光產業一落千丈，南台灣觀光產業聯盟總召集人同時也是墾丁天鵝湖飯店董事長林富男宣布，即日起醫、藥、護等醫事人員入住墾丁天鵝湖飯店提供3折優惠，目前已有苗栗的大千健康醫療體系總裁徐千剛購買500張墾丁天鵝湖飯店湖畔別墅渡假券，要給醫事同仁度假用。

林富男昨天在高雄漢王洲際飯店邀來自各地的名醫、理事長、醫師夫人20多人宣布提供醫護人員休假住宿優惠。 高雄市醫師公會榮譽理事長張清雲表示， 疫情指揮中心已提升為一級開設，現在全體醫事人員更繃緊神經，進入備戰狀態，絲毫不可鬆懈。南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男，對醫事人員的尊重與肯定，一定會轉達給醫事人員，藉以加油鼓勵提升士氣。

張清雲說，人越是緊張越需要到郊區走走，此刻無法出國，到優質的景區或鄉村度假是很好的選擇，也能協助振興國内產業。

林富男說，在第一線防疫抗疫的醫事人員，耐心的照顧患者，令人敬佩，他苦思很久，如何為醫護人員略盡微薄心意，只有選擇用最妥適的度假空間墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店，訂出醫事人員特惠辦法，來回饋這群英雄們。

林富男說，墾丁天鵝湖飯店擁有4個獨立的特色，「獨棟、獨門、獨立空調、獨立車位」的優勢條件，還有定期以UV-C燈消毒，第一階段，就從醫藥護人員做起，至於政府實施CUPON券之後，屆時將擴及全面性，提供一般民眾優惠住宿。

墾丁天鵝湖飯店將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供
墾丁天鵝湖飯店將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供
墾丁天鵝湖飯店定期以UV-C燈消毒，將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供
墾丁天鵝湖飯店定期以UV-C燈消毒，將提供三折住宿優惠給醫藥護人員。圖／墾丁天鵝湖飯店提供
南台灣觀光產業聯盟總召集人 、墾丁天鵝湖飯店董事長林富男，昨天在高雄漢王洲際飯店邀來自各地的名醫、理事長、醫師夫人20多人宣布提供醫護人員休假住宿優惠。記者謝梅芬／攝影
南台灣觀光產業聯盟總召集人 、墾丁天鵝湖飯店董事長林富男，昨天在高雄漢王洲際飯店邀來自各地的名醫、理事長、醫師夫人20多人宣布提供醫護人員休假住宿優惠。記者謝梅芬／攝影

墾丁 醫護人員 疫情 新冠肺炎

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