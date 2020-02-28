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配合工程 高雄民族大中路明深夜到1日上午封路交管

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」明天（29日）夜間到3月1日早上7點要吊裝鋼箱梁，部分路段將將封閉交管。圖／本報資料照片
高雄市施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」明天（29日）夜間到3月1日早上7點要吊裝鋼箱梁，部分路段將將封閉交管。圖／本報資料照片

明天（29日）晚上10點到3月1日早上7 點，高雄市大中路、民族路施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」要吊裝鋼箱梁，汽機車道將配合作業進行交管，高雄市工務務局籲請明天夜間經大中、民族路、文慈路、鼎中路的汽機車要注意改道。

工務局新建工程處表示， 「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」全部鋼梁共有13跨，預計5月底完成；為施工需要，2月29日夜間10點到3月1日早上7點，民族路旁(大中二路、民族路口西側)要吊裝鋼箱梁，施工時段採部分路段交管，用路人要改行內側混合車道，並配合現場交維人員的引導。

新工處表示，29日夜間10點到11點會先運梁，從大中一路國一北上匝道旁經鼎中路到民族路，所經路口將短暫封閉；另民族路口到文慈路口的大中二路段從當日夜間10點到3月1日7點封閉，施工時兩部吊車會占用這路段東向機車道。

為了此次吊裝作業，高雄市政府交通局、警察局、工務局組交通督導小組疏導交通，現場並加派交維人員引導通行，市民如要洽詢，可打服務專線電話(07)3509486。

施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」，已封閉國10民族路東向匝道。

高雄市施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」明天（29日）夜間到3月1日早上7點要吊裝鋼箱梁，部分路段將將封閉交管。圖／本報資料照片
高雄市施工中的「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」明天（29日）夜間到3月1日早上7點要吊裝鋼箱梁，部分路段將將封閉交管。圖／本報資料照片

國道 高雄市 車道

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