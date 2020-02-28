快訊

新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用音樂告別紫斑蝶 部落「132線音樂季」在山谷中開場

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
Teldreka德勒日卡（茂林部落）青年會在烏巴克廣場舉辦音樂會，主辦單位在山谷中搭設傳統魯凱鞦韆。記者徐白櫻／翻攝
Teldreka德勒日卡（茂林部落）青年會在烏巴克廣場舉辦音樂會，主辦單位在山谷中搭設傳統魯凱鞦韆。記者徐白櫻／翻攝

今天是連假第一天，高雄茂林部落青年自籌經費舉辦「132線音樂季」，原住民青年在群山懷抱的山谷中引吭高歌，另搭架一座大鞦韆給聆聽音樂會的遊客體驗。主辦單位說，目前進入紫斑蝶北飛季節，大家用歌聲向紫蝶告別，期待年底再重逢。

紫斑蝶每年10月左右南飛高雄山區度過寒冷冬天，目前已經進入賞蝶尾聲。228假期第一天，Teldreka德勒日卡（茂林部落）青年會在烏巴克廣場舉辦音樂會，邀約遊客與部落族人相聚鞦韆下聆聽音樂，會場還有手工藝品與農特產品展售攤位。

高132道路是茂林主要道路，串聯茂林、萬山與多那三部落，所以音樂會命名為「132線音樂季」。族人說，盼藉由族語歌謠傳唱或流行樂曲來復振部落頻危語言，也一起跟全世界稀有的紫斑蝶道別，喚起族人的生態保育意識。

音樂會 青年 紫斑蝶

延伸閱讀

遭疑干預川普親信量刑 美司法部長同意下月作證

沃爾瑪槍案 阿州2警傷、槍手遭擊斃

彈劾川普案移交參院 7議員「護送」

彈劾川普案波洛西簽字 川普批鬧劇

相關新聞

部落限速30公里！南橫公路交通大執法首日開單141張

南橫公路天池路段開放帶來交通隱憂，在交通事故頻傳下，六龜警分局在228連假期間交通大執法。警方表示，警方今天共取締141...

用音樂告別紫斑蝶 部落「132線音樂季」在山谷中開場

今天是連假第一天，高雄茂林部落青年自籌經費舉辦「132線音樂季」，原住民青年在群山懷抱的山谷中引吭高歌，另搭架一座大鞦韆...

屏東東港朝隆宮遶境延期 東隆宮辦除疫消災大法會

新冠肺炎疫情嚴峻，台中大甲鎮瀾宮媽姐遶境決定延期，苗栗白沙屯媽祖進香活動暫緩，屏東東港朝隆宮也跟進，原訂3月7日的巡安護...

影／多納部落盛大婚禮千人到場祝福 無懼疫情威脅

高雄茂林多納部落今天舉辦一場隆重婚禮，前茂林鄉長張正信依循魯凱族傳統嫁女兒，因新娘出身貴族家庭，男方準備雄鷹羽毛、陶壺、...

活動中心喜宴辦不成了 婚期延後再選好日子

台南市政府已要求盡量不要辦室內大型活動，也暫停受理各項室內活動補助申請1個月，里長只好忙著向已預約要辦活動的單位或團體道...

因應新冠肺炎疫情 澎湖花火節延期至7月上場

澎湖縣每年4月舉辦的花火節，今天受新冠肺炎疫情影響，今天澎湖縣長賴峰偉決定延期舉行。縣長賴峰偉表示，是「考量疫情仍未趨緩...

老眷村新體驗 這裡住過11位將軍

左營海軍運動場旁「再見捌捌陸─台灣眷村文化園區」，以海軍的「將軍村」明德新村為基地，以四大棟「將軍級」的建築組成，分為「眷村時代館」、「眷村聚樂部」、「眷村．潮」、「眷村共生基地」四大主題，不但用文字、圖畫、場景等訴說台灣眷村的發展，也在「眷村．潮」中加入AR讓大家看到眷村的轉變，「眷村共生基地」則是喜愛眷村文化的創作者與大眾的交流平台。園區的四棟建築，曾住過四位名參謀總長、七位海軍總司令，其中的「明德2號」曾住過日本前首相中曾根康弘。

走訪左營老地方 孔廟前喝杯咖啡

二二八國定假日有三天假期，家人如要出遊，不妨到戶外走走，曬曬太陽。高雄市左營蓮池潭和周邊場域有許多適合親子走訪的景點，散步、拍照、吃特色小吃，走一趟，可以放鬆心情過個美好的假期。

台南人劇團爵士音樂劇《第十二夜》 衛武營第三輪加演

台南人劇團將莎士比亞愛情喜劇的巔峰之作《第十二夜》，改編成爵士音樂劇，從2018年首演，已連續兩年加演，被評為近年最成熟...

澎湖立竿網漁撈今結束 澎縣府籲3月10日拆除免受罰

澎湖縣海岸潮間帶立竿網年度作業期限，今天截止，澎湖縣政府農漁局表示，設立竿網具的漁民須在3月10日以前拆除網具，否則將派...

避免少年吸毒 高市毒防局補助戒毒門診掛號費

高雄市政府毒品防制局與司法機關推動「施用毒品司法繫屬少年服務方案」，發現吸毒少年沒錢接受戒毒門診，將對弱勢家庭的藥癮少年...

屏東228紀念音樂會 因應防疫流程縮短

今天是228紀念日，各地都有紀念音樂會，新冠肺炎疫情近日不斷升溫，屏東縣政府評估活動是在戶外舉行，也非數百人大型聚會，上...

熱門新聞

一通電話逆轉？大甲媽遶境延期

延期比停辦費事 顏清標：訪宮廟致歉頻挨罵

陳凝觀嗆只求媽祖就不要看醫生 陳揮文反問：憑什麼？

228連假墾丁旅宿開紅盤 飯店業者笑中藏淚

防疫最大 新北延後校務評鑑、3月校慶園遊會暫停

幕後／2關鍵人物居中穿梭 讓媽祖轉彎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。