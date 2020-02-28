用音樂告別紫斑蝶 部落「132線音樂季」在山谷中開場

今天是連假第一天，高雄茂林部落青年自籌經費舉辦「132線音樂季」，原住民青年在群山懷抱的山谷中引吭高歌，另搭架一座大鞦韆給聆聽音樂會的遊客體驗。主辦單位說，目前進入紫斑蝶北飛季節，大家用歌聲向紫蝶告別，期待年底再重逢。

紫斑蝶每年10月左右南飛高雄山區度過寒冷冬天，目前已經進入賞蝶尾聲。228假期第一天，Teldreka德勒日卡（茂林部落）青年會在烏巴克廣場舉辦音樂會，邀約遊客與部落族人相聚鞦韆下聆聽音樂，會場還有手工藝品與農特產品展售攤位。

高132道路是茂林主要道路，串聯茂林、萬山與多那三部落，所以音樂會命名為「132線音樂季」。族人說，盼藉由族語歌謠傳唱或流行樂曲來復振部落頻危語言，也一起跟全世界稀有的紫斑蝶道別，喚起族人的生態保育意識。