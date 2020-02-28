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部落限速30公里！南橫公路交通大執法首日開單141張
南橫公路天池路段開放帶來交通隱憂，在交通事故頻傳下，六龜警分局在228連假期間交通大執法。警方表示，警方今天共取締141件交通違規，主因是超速與車輛不合規定，其中超速罰單占8成之多，沿線村莊限速30公里，汽機車全部都要放慢車行速度。
今天是連假第一天，警方會同監理站人員在進入六龜與荖濃兩聚落之前的道路設點取締。警方指出，今天共計取締 141件違規，違規原因以超速、車輛不合規定為主，大型重機車15件，一般汽機車126件。
警方針對上山車流加強取締，並分析違規原因指出，取締件數中，百餘汽機車都是超速，另監理站人員特別注意機車排氣管有無改造，違規情況少見，但不少機車的車頭燈不合乎規定；南橫公路沿線的六龜、荖濃、寶來、高中、桃源等聚落限速都是30公里，遊客進入村莊前務必減速。
台20線梅山口至天池段上月13日通車後湧入大量人車，機車成群結隊呼嘯經過聚落影響居民生活，同時引發大小車禍事故。六龜分局今天起會同監理站與環保局在主要道路聯合稽查，警方表示，228的3天連假都會嚴格取締。
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