屏東東港朝隆宮遶境延期 東隆宮辦除疫消災大法會

新冠肺炎疫情嚴峻，台中大甲鎮瀾宮媽姐遶境決定延期，苗栗白沙屯媽祖進香活動暫緩，屏東東港朝隆宮也跟進，原訂3月7日的巡安護境健走和4月10到12日的媽祖巡安護境文化祭活動，延後擇期再辦；東港東隆宮繼SARS後，訂3月10日至12日將再舉辦掃除地方瘟疫邪煞的「三朝法會」。

東港朝隆宮兩年一科的媽祖巡安護境文化祭典，有上萬信徒參與，卻碰上新冠肺炎疫情；朝隆宮董事長郭廷周說，已邀請48間宮廟來遶境，每隊至少200人，因疫情持續不退，部分宮廟建議延期舉行，經召開臨時董監事會議後決議延期，待武漢肺炎疫情趨緩、穩定後，再向媽祖擲筊請示。

東港東隆宮3年1科的「東港迎王平安祭典」聞名全台，燒王船更是祭典高潮，被文化部登錄為國家重要無形文化資產。有感於新冠肺炎疫情嚴峻，董事長伍水源及總幹事吳瑞麟向溫王爺請示後，訂3月10日至12日舉辦「三朝禳災掃除瘟疫護國佑民大法會」，以求和瘟禳災、瘟疫不侵，為眾生消災解厄、祈祥賜福。

東隆宮董事長伍水源說，東港迎王祭典核心精神就是迎請代天巡狩千歲爺為地方和瘟押煞，新冠肺炎如同瘟疫，特別舉辦「禳災除瘟疫護國祐民大法會」，請溫王爺拜表上章除疫消災，祈求國泰民安，廟方也準備平安水、平安符，供民眾取用保平安；法會並非民眾群聚大型宗教活動，如同民眾平日到廟參拜，雖在室外，但也呼籲信徒參拜時要做好個人防疫措施。