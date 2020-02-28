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影／多納部落盛大婚禮千人到場祝福 無懼疫情威脅

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
這場傳統婚禮吸引不少遊客在場觀禮，新娘家人招待遊客吃喜糖。記者徐白櫻／攝影
這場傳統婚禮吸引不少遊客在場觀禮，新娘家人招待遊客吃喜糖。記者徐白櫻／攝影

高雄茂林多納部落今天舉辦一場隆重婚禮，前茂林鄉長張正信依循魯凱族傳統嫁女兒，因新娘出身貴族家庭，男方準備雄鷹羽毛、陶壺、琉璃珠等象徵尊貴的聘禮下聘，盛大迎娶隊伍繞行部落前往頭目家謝祖，婚禮喜悅分享至全部落。族人說，婚禮席開120桌，千餘人不懼新冠肺炎威脅。

魯凱族階級制度嚴明，尤其貴族婚姻禮俗繁多，從聘禮到結婚儀式，無一不講究身分地位。新娘張仰華擅長原住民編曲，曾當選魯凱公主，新郎謝杰良是平地人，來自鳳山謝姓家族，謝家準備繁雜聘禮，現場接受部落長老嚴格檢視。

今天上午10點，謝家準備羽毛、琉璃珠、陶壺、男子魯凱族服飾、鍋子、檳榔與九芎樹材等十幾項聘禮抵達部落，迎親隊伍將所有聘禮陳列地面接受族中長老逐一清點，若有不足之處，必須用紅包補足。

謝家歷經1小時取得張家認同，下聘成功後，張家人將聘禮陶壺獻給頭目家族周家與羅家，隨即新娘拜別家人，新娘母親與女兒各自乘坐花轎前往頭目家族表達謝意，婚禮流程超過2小時。

婚禮貴賓雲集，立委伍麗華，以及茂林、那瑪夏、桃源、美濃等地區長都有出席。高市議員范織欽表示，新娘是他的學生，自小成績優秀又有才華，幾乎可說看著她長大，原住民禮俗繁多，感謝男方家族願意包容與接納。

這場婚禮席開126桌，現場賓客多達千餘人，家人壓力不小。張正信說，很捨不得女兒出嫁，近日新冠肺炎影響許多大型集會，因婚宴地點位於戶外開放空間，最後決定如期舉辦，所幸邀請的賓客大都有出席，現場座無虛席。

新娘與新娘母親搭乘轎子，迎親隊伍前往頭目家族致謝。記者徐白櫻／攝影
新娘與新娘母親搭乘轎子，迎親隊伍前往頭目家族致謝。記者徐白櫻／攝影
女方家人（左）將象徵身分地位的陶壺獻給多納頭部家族（右）。記者徐白櫻／攝影
女方家人（左）將象徵身分地位的陶壺獻給多納頭部家族（右）。記者徐白櫻／攝影
多納結婚新人，新郎謝杰良（左）與新娘張仰華，兩人是相識於教會。記者徐白櫻／攝影
多納結婚新人，新郎謝杰良（左）與新娘張仰華，兩人是相識於教會。記者徐白櫻／攝影
茂林多納部落今日舉辦一場盛大的傳統歡禮。記者徐白櫻／攝影
茂林多納部落今日舉辦一場盛大的傳統歡禮。記者徐白櫻／攝影

婚禮 新冠肺炎 魯凱族

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