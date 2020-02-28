飄洋過海 屏東琉球鄉首部純青樂齡服務車進駐
琉球鄉是屏東縣唯一離島鄉鎮，社會資源輸送不易。屏東縣政府最近將民間捐贈的「純青樂齡行動服務車」撥送給琉球鄉，希望協助琉球鄉佈建社區關懷據點。
屏東縣長潘孟安表示，因應琉球鄉整體社福需求，「純青樂齡行動福務車」除扮演培力社區成立關懷據點要角外，也會常態性提供親子活動、社福宣導及樂齡活動等服務，如遇特殊需求也可扮演輔具評估、媒合輔具運送及行動物資銀行等角色，如同「變型金剛」能依狀況提供不同的服務。
「從來沒參加過這麼有趣的課程!」首次參加的李麗卿興奮地說，過去琉球鄉沒有類似的樂齡活動，不僅能與鄰居一同聊天話家常，更有簡單的舞蹈讓許久沒活動的筋骨得以伸展。
「純青樂齡行動服務車」透過主動出擊，到社區活動中心、廟口等家戶聚集處，提供在地長輩、幼兒、弱勢家戶就近享有綜合式的社福服務，除了提供長輩舞蹈、運動等團康活動外，車裡還有書和玩具，讓小朋友和長輩一起從事親子活動，希望村裡長輩願意走出家門。
社會處表示，縣府以「一村里一據點」為目標，積極推動地方社區成立關懷據點，截至民國108年11月已有349處，佈建密度75.38% （包含296處社區照顧關懷據點及53處文化健康站）。琉球鄉有8個村，希望在行動服務車的推廣下，年底能達成4個村落佈建社區關懷據點的目標。
社會處表示，琉球鄉這部樂齡行動服務車，是財團法人純青社會福利基金會捐助給屏東縣的第4輛，將於每週巡迴琉球全鄉8個村落，預計今年度辦理330場次樂齡服務與300場次親子活動。
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