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活動中心喜宴辦不成了 婚期延後再選好日子

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府指示，3月1日起盡量不辦室內大型活動，想要在活動中心辦喜宴的，可能要另找地點。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府指示，3月1日起盡量不辦室內大型活動，想要在活動中心辦喜宴的，可能要另找地點。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府已要求盡量不要辦室內大型活動，也暫停受理各項室內活動補助申請1個月，里長只好忙著向已預約要辦活動的單位或團體道德勸說，希望延後或改到戶外。但喜宴不能延，只好改地點，有里長說，如果執意要在活動中心辦，也不能拒絕，只能要求做好防疫措施。不過，已有民眾因不願在路邊宴客，決定把婚期延後。

東區德光里長曾國全說，市府前天宣布即日起暫停受理各項室內活動補助申請1個月，當晚里長聯誼會上大家都很關心，因為關懷據點大都設在活動中心，而且也有辦理老人樂活課程，擔心要停辦。社會局副局長顏靚殷表示，因關懷據點非人數多的密閉空間，仍照常運作，但中央提醒各據點務必了解服務對象的自主健康管理情形，以及加強館室空間的環境清潔與消毒，保持空氣流通。

曾國全說，市府已要求3月1日起盡量不要舉辦室內大型活動，因此對於已事先訂好在活動中心辦活動的團體或民眾，都會告知規定及疫情狀況，希望能配合。但婚宴就較為棘手，畢竟日子已經選好了，都已預約好，卻要求改地點，真的很為難，但目前還沒遇到堅持要辦的，不過，若堅持要在活動中心辦，也不能拒絕，畢竟是喜事，但會要求做好防疫措施。

南區金華里長柯崑城說，他們也是道德勸說，有人已經取消在活動中心辦活動，不過，也有堅持要租借活動中心辦喜宴的，也不能拒絕。蔡姓男子表示，他有位友人已選好日子在3月間娶媳婦，並在活動中心辦喜宴，礙於人情，決定延後舉辦。

東區區長陳勝楠表示，個個活動中心環境不一樣，有的通風，有的較不通風，只是因擔心群聚感染，希望非必要性活動不用辦，最重要還是防疫措施。中西區區長蕭泰華說，基於防疫需要，對於要租活動新辦大型活動的民眾只能說抱歉。安平區長蔡青足表示，室內大型活動能不辦就不辦，若要辦就縮小規模或延後，做好防疫，對大家都好。

喜宴 東區 疫情

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