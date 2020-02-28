因應新冠肺炎疫情 澎湖花火節延期至7月上場

澎湖縣每年4月舉辦的花火節，今天受新冠肺炎疫情影響，今天澎湖縣長賴峰偉決定延期舉行。縣長賴峰偉表示，是「考量疫情仍未趨緩，為降低風險」。

澎湖花火節都在每年4月中旬登場，一連舉行2個月，今年是第18年舉辦花火節，原訂4月20日到6月29日舉行澎湖國際海上花火節，但澎湖縣政府今天上午決定，延到暑假7月6日才上場。

賴峰偉今天上午召開防疫會議後，立即在臉書貼出花火節延期訊息。他貼文說，「上午，我主持防疫會議，考量疫情仍未趨緩，為降低風險，決定今年澎湖國際海上花火節延至7月6日至9月3日舉行」。

賴峰偉表示，近期大甲鎮瀾宮遶境、白沙屯媽祖進香等大規模宗教活動，以及台東熱氣球節等地方指標活動，皆考量大型活動可能造成集體感染，先後決定順延，因此，澎湖縣政府才決定延期。他貼文說，固然有人認為，近期觀光業大受疫情波及，花火節如期舉行有助提振景氣，但縣府考量若因花火節人潮，致澎湖無法守住「零感染」，屆時觀光業將蒙受更大損失，盼望旅遊業者共體時艱，待疫情消退，縣府必將全力振興觀光。

不過，賴峰偉也表示，從現在到7月6日花火節開幕，尚有120餘天，仍充滿變數，將視未來疫情發展，再評估目前所定的開幕日是否合宜。