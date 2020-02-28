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頭家申請職務再設計補助 中高齡工作者可延長職涯
台灣已邁入高齡社會，115年甚至將邁入「超高齡社會」。高雄市勞工局表示，未來主要的勞動人力將不再仰賴青壯年，為了讓中高齡者可以勝任各種工作，勞工局積極推動工作場所「職務再設計」，並協助企業申請補助。每名在職勞工每年最高可補助10萬元，自104年7月起迄今，已成功協助超50家企業、共704位中高齡工作者受惠。
國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%，分別稱為「高齡化社會」、「高齡社會」及「超高齡社會」。台灣已進入高齡社會，朝超高齡社會邁進。
高雄52歲歐女士，在燕巢區的果菜運銷合作社擔任包裝、篩選及搬運等工作，因長期彎腰、搬重造成手部及膝蓋、腰部痠痛，影響個人健康及工作效率。經向岡山就服站申請職務再設計補助，除了替歐女士及其他中高齡員工申請了護腰、護腕、護膝、護肘等人個護具，並設置自動打包機和輸送帶。歐女士說，這樣真的省了很多時間及體力，不再腰酸背痛，不僅提升個案工作效率，更可預防工作引起的肌肉骨骼疾病，增加產值，達到勞資雙贏。
高雄市勞工局長王秋冬表示，中高齡朋友個性穩定，經驗豐富，只要透過「職務再設計」，適度改善工作環境、設備、機具，正確使用個人護具，或重新設計工作流程，便可以延長工作職涯，展現不輸給年輕人的工作效率。有需要的民眾和業者可以聯絡訓練就業中心鳳山就服站07-7410243轉分機218王先生；岡山就服站07-6228321轉分機222顏小姐。
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