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澎湖立竿網漁撈今結束 澎縣府籲3月10日拆除免受罰

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
澎湖縣農漁局拆除非法設置的立竿網。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣農漁局拆除非法設置的立竿網。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣海岸潮間帶立竿網年度作業期限，今天截止，澎湖縣政府農漁局表示，設立竿網具的漁民須在3月10日以前拆除網具，否則將派員拆除，除了要收取拆除費用，也將依法裁罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

立竿網是傳統漁法之一，在潮間帶立起一根根竿子，再利用漲、退潮潮差，引魚群進入網具。由於立竿網影響潮間帶生態及船隻航行安全，澎湖縣制定「潮間帶立竿網具作業規範」，訂每年10月15日至隔年2月28日，是合法作業期，但仍有漁民違反申請設置及逾期未拆規定。

澎湖縣農漁局今天表示，農漁局先前已多次派員到潮間帶，並拆除未申報核准設置的立竿網，今年度立竿網合法漁撈作業期限，也到今天截止，漁民須在3月10日以前拆除立竿網具。

澎湖縣農漁局表示，每年3月11日至10月14日非立竿網作業期間，一經發現違規設置立竿網，將直接拆除，所衍生之拆除費用也將由違規人負擔，如果違反規定，將依漁業法及澎湖縣潮間帶立竿網具作業規範，向違規人裁處1.5萬至7.5萬罰鍰，並收取拆除立竿網所需費用，請漁民遵守規定，以免受罰。

澎湖縣農漁局派員勘查潮間帶非法設置的立竿網。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣農漁局派員勘查潮間帶非法設置的立竿網。圖／澎湖縣政府提供

澎湖 潮間帶 漁民

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