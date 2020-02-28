澎湖立竿網漁撈今結束 澎縣府籲3月10日拆除免受罰

澎湖縣海岸潮間帶立竿網年度作業期限，今天截止，澎湖縣政府農漁局表示，設立竿網具的漁民須在3月10日以前拆除網具，否則將派員拆除，除了要收取拆除費用，也將依法裁罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

立竿網是傳統漁法之一，在潮間帶立起一根根竿子，再利用漲、退潮潮差，引魚群進入網具。由於立竿網影響潮間帶生態及船隻航行安全，澎湖縣制定「潮間帶立竿網具作業規範」，訂每年10月15日至隔年2月28日，是合法作業期，但仍有漁民違反申請設置及逾期未拆規定。

澎湖縣農漁局今天表示，農漁局先前已多次派員到潮間帶，並拆除未申報核准設置的立竿網，今年度立竿網合法漁撈作業期限，也到今天截止，漁民須在3月10日以前拆除立竿網具。