台南人劇團爵士音樂劇《第十二夜》 衛武營第三輪加演

台南人劇團將莎士比亞愛情喜劇的巔峰之作《第十二夜》，改編成爵士音樂劇，從2018年首演，已連續兩年加演，被評為近年最成熟的台灣音樂劇。劇團今年推出《第十二夜》第三輪的北中南巡迴演出，2月28日、29日於高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、3月6日至8日在台北城市舞台演出。

劇評家吳政翰指台南人劇團的《第十二夜》，在題材選擇上已經有了穩固的基礎，加上豐富多元的調度、精緻多巧的設計、活力豐沛的表演，發展成一齣好的音樂劇。

《第十二夜》主創群由藝術總監呂柏伸擔任導演，劇作家趙啟運擔任劇本改寫及歌詞創作，跨界音樂家柯智豪負責作曲。三人聯手將原劇時空背景移植到1930年代的老上海，透過夜夜笙歌、紙醉金迷的城市，體現原著當中的奇幻狂想。