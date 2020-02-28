高雄苓洲國小為通學步道要移除20棵大樹 愛樹人急阻止

高雄市苓洲國小要整建學校南面的通學步道，打算把目前在校園圍牆內、靠近牆外通學步道的20多棵有40年樹齡的大榕樹移除，引起愛樹人團體、民意代表批評。苓洲國小校長劉曜源表示，將先行暫緩此次移樹作業，待邀地方與相關團體討論、聽取各方意見後再執行。

「高雄愛樹人」團長莊傑任、高雄野鳥學會總幹事林昆海、高雄市議員林于凱、吳益政今天都現場關懷學校移植老樹之事。

苓洲國小發了聲明強調，學校要整建在興中路校門邊的通學步道，此處通學步道使用至今已近20個年頭，部分圍欄及地面均已待進行整修改善，在向教育部申請經費後，通學步道改善工程將今年3月啟動，預計4月完工；因應工程及學校樹木的生長，校園內有20棵校樹的移植也讓學生十分的不捨。

學校表示，校樹申請移植到「樹木銀行」，是考量學校已無多餘的校地進行植栽，再加上為了讓校樹能有一個良好的生長環境，如果通學道工程以適合小樹的擋根板進行規畫設計，有可能會因大樹樹根截斷而造成倒塌的危險發生，實地查看發現通學步道牆柱已被植栽大樹盤根與竄根，造成了牆面的龜裂，在學生及行人優先安全的考量之下，因此校方採取了移樹的決定。

莊傑任表示，這20多棵大榕樹都在校園內，整建校園外面的通學步道，不必然應移除圍牆內的大樹，何況據他所知，移到樹木銀行能存活的樹木有限，苓洲國小這20棵樹如被移植，等於把好不容易種了40年的大樹送入樹木墳場。