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追悼紀念二二八 尹立：推罷韓讓民主更深化

中央社 / 高雄28日電

今天是二二八紀念日，發起罷免高雄市長韓國瑜的公民團體沒有缺席，Wecare高雄發起人尹立等一早到二二八和平公園追悼。他說，罷免是民主過程，台灣因推罷免讓民主更深化。

韓國瑜去年2月28日時因出國行銷招商缺席，今天出席在二二八和平公園舉行的追思會致詞時，舉日治時代出身高雄的農運領袖簡吉抗爭的故事為例，盼遠離傷痛，記取教訓，讓社會更充滿「愛與包容」和敦厚的人性。

韓國瑜表示，二二八已過了73年，是解脫的時候了，不管政治符號或仇恨語言，跳脫出來回到每個人生命的本質，回歸到最原始台灣人厚道的部分，以及人性的關懷和人間溫情。希望記取教訓和歷史，告別仇恨和對立。

韓國瑜於致詞後離開會場時，媒體詢問有關二二八口誤成八二三的問題，韓國瑜一度表示怎會講錯，但隨後透過高雄市政府新聞局媒體群組公布一段錄音談話，表示會後重看錄影帶「的確有口誤」，由於專心於致詞內容，對於「口誤感到非常抱歉」。

也參加追思會的民進黨高雄市議員林智鴻表示，二二八受難家屬要的是真相，因為真相的探究才是轉型正義重要的基礎，更是自由民主人權價值的深化。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、尹立及台灣基進新聞部副主任張博洋等人穿著罷韓黑色素T，上午6時30分連袂搶在韓國瑜出席紀念會前到二二八紀念公園追悼獻花，他們還發表「秉先烈文」，說明爭取民主自由的先烈為深化台灣民主而犧牲奉獻。

陳冠榮指出，因為有先賢前輩的犧牲才能讓大家能享有現在的民主成果。他說，相對先烈，現在享有民主自由，推動罷韓被說為勇敢，顯得太渺小了。

尹立指出，台灣對抗強權的歷史上，高雄一直站在第一線，尤其二二八事件開的第一槍就在高雄，軍事鎮壓也在這個二二八紀念公園的現場，因為民主前輩前仆後繼勇敢對抗強權，才能有今天的民主果實。他說，台灣將因推動罷免案讓民主更深化、更偉大。

張博洋表示，二二八事件的反思，看到台灣人面對無情打壓爭取民主的過程都展現不屈不撓的意志；不管是行使罷免或投票公民權在二二八這一天都要感謝先賢先烈的付出和犧牲。

台灣基進發布新聞表示，韓國瑜以日本時代的農運要角簡吉抗爭的故事來比喻二二八，根本不倫不類，在二二八紀念活動大談日本統治時期的故事，就是為了將「日治」與「民國」做連結，淡化國民黨在二二八對台灣人屠殺的罪行，不斷要民眾放下仇恨卻隻字不提二二八元凶蔣介石。

韓國瑜 罷免 尹立

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