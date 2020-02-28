高雄湖內出版達人誌　20位地方職人故事動人　

台灣各行各業都有代表性達人，高雄湖內區公所編撰《2019湖內達人誌》，書中採訪養蜂專家、廟宇設計師等20位代表性達人，透過達人誌向百工百頁的職人們表達敬意。

湖內是高雄最北端行政區，位處二仁溪下游南側，居民多半從事養殖漁業或務農。湖內區公所去年向市府文化局申請社區營造點計畫，結合文賢社區志工盤點與採訪各行業代表性人物，選定農業、漁業、傳統手工藝與廟宇設計等行業的代表性人物進行採訪。

《2019湖內達人誌》呈現20位職人的人生歷程，養鴨達人劉德春半世紀專注養鴨工作，可說是養鴨產業的活字典；湖內第一家「雷響無線電行」的歷史可追溯至民國48年，老闆任順天開業距今超過一甲子歲月。