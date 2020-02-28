228連假墾丁旅宿開紅盤 飯店業者笑中藏淚

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國人最愛出遊的日韓，因確診數攀升，最近反成了旅遊禁地，台灣防疫控制得宜，國內空曠旅遊地成為旅客假日選項，繼花蓮228連假開出紅盤，屏東墾丁地區飯店首日也多滿房，明天有八成，民宿平均住房前兩日也超過五成；一名飯店主管說，房價折扣戰早已殺到見骨，228連假前兩天近滿房，但房價只是過去的六折，笑中藏著淚。

228連假首日，往台東和屏東墾丁的車流一早就湧現，省道台1線屏東枋寮水底寮五叉路口，南下車道上午6至7時的車流量破千，7至8時來至2111輛，9至10時增至近3000輛，警方8時50分實施調撥車道紓導南下車流；直到枋山楓港往台東台9線的車流分出後，台26線行車一路暢通，警方估計3天連假將有5萬人湧入墾丁。

新冠肺炎疫情不斷升溫，國人出遊意願下降，對陸客斷炊的觀光業雪上加霜；墾丁一家飯店主管說，農曆年後疫情開始升溫，退訂和延訂電話不斷，為拉抬低迷的住房率，紛紛推出平日超低價和假日專案優惠，228連假原只有六至七成訂房率，沒想到亞洲各國疫情不斷升高旅遊警示，這周訂房率一下子衝高到首日近滿房，次日八成。

他說，在疫情升溫之際，業者不斷以恆春半島開闊的地理環境恰是防疫遊玩的最佳旅遊勝地，鼓勵國人多多外出踏青，也競相推出史上最低優惠，意外吸引一至二成當日入住的散客，本月平日住房率還是低於五成；這次連假房價約是過去六折，首日雖迎來滿房榮景，但營業額縮水，恐創下2003年SARS以來單月營業額新低紀錄，3、.4月的形勢恐更嚴峻，最頭痛的員工問題，想到就會怕。