疫情衝擊 屏東鳳梨拚外銷分流

屏東縣鳳梨種植面積達3500多公頃，年產量在12萬至14萬噸間，由於屏東縣的鳳梨外銷有8成以上都銷往中國大陸，最近受疫情拖累，近來傳出有盤商刻意壓低價格，甚至大陸境內的運費也跟著增加等現象，都讓農民憂心忡忡，屏東縣長潘孟安昨天表示縣府已加開因應會議，農委會也積極分流外銷，預計今年日本外銷可達6千到8千噸。

屏東縣長潘孟安說，各行各業幾乎都受到疫情影響，以屏東的鳳梨來說，下月就要進入盛產期，縣府鼓勵農民「可以出貨的趕快出」，甚至分流到其他國家，中國大陸外銷雖然還可以走，小三通貨運也還通，但是受封城影響，風險比以前大，縣府已向中央反映，趕緊協助農民分流外銷。

據了解，近來疫情影響，外銷不確定性因素增加，地方上甚至傳出有盤商刻意拉低價格，也有人說大陸方面的內陸超市、電商等都逆勢成長，但是受封城交通等影響，批發市場的不確定性增加不少。

潘孟安說，所幸近來外銷有慢慢動起來，「這兩天鳳梨價格已稍回穩」，另外農委會拓展日本外銷也有成果，應該有機會紓解鳳梨產業的壓力。

根據統計，去年屏東鳳梨外銷量約2至3萬噸左右，其中8成以上幾乎都是銷往大陸，大約只有上千噸銷往日本，屏縣府農業處表示，今年外銷日本有機會成長至6千至8千噸。

潘孟安也坦承，受這一波疫情影響，除了鳳梨之外，旅遊服務業受傷最重，業者人心惶惶，目前中央已通過紓困特別條例，他呼籲中央加緊腳步，早日與地方協調如何協助產業紓困，以免造成經濟困頓。