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目前全球最高層級病例！伊朗副總統確診新冠肺炎

屏東疫情指揮中心升級 縣內尚無確診案例

中央社 / 屏東縣27日電
屏東縣長潘孟安呼籲民眾要對防疫有信心，切勿以訛傳訛，「恐慌不利防疫」。聯合報系記者翁禎霞／翻攝
屏東縣長潘孟安呼籲民眾要對防疫有信心，切勿以訛傳訛，「恐慌不利防疫」。聯合報系記者翁禎霞／翻攝

中央流行疫情指揮中心今天起將疫情等級提升至一級開設，屏東縣政府也宣布縣府疫情指揮中心提升至一級，縣長潘孟安表示，屏東縣還沒有確診案例。

縣府今天在疫情指揮中心升級後，立即召集各局處召開「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心一級開設會議」，由潘孟安擔任指揮官，要求縣府團隊全力配合中央流行疫情指揮中心防疫政策。

潘孟安表示，雖然屏東目前沒有確診案例，但因應武漢肺炎全國疫情日益嚴峻，所有局處在疫情監測調查、檢疫、醫療整備、救災救護、維安偵查、訊息發布、環境消毒、收容安置及車輛調度等相關事項需預作整備。

潘孟安並指示，3月3日將邀集防疫專家召開「專家諮詢會議」，共同研議防疫策略，掌握相關疫情變化，防疫視同作戰，務必保持警戒，將防疫工作做到滴水不漏。

另外，潘孟安也請各單位針對228連假，做好大眾運輸、旅宿餐廳和各景點消毒、自主防範措施；各校畢業旅行和校外教學也宣布暫緩，守護孩子們的健康。

針對口罩販售冷熱點的數量分配，潘孟安也說，已建議中央能夠彈性調整，讓大家購買更便利。

潘孟安強調，居家隔離民眾如果擅自趴趴走，則進行集中檢疫，並依傳染病防治法處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰；而居家檢疫民眾擅自趴趴走，首次違反，則開立裁罰處分，處1萬元至15萬元以下罰金，並原地繼續居家檢疫，若再次違反，除處罰鍰外，得予進行集中檢疫。

疫情 屏東縣政府 潘孟安

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