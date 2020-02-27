高市228紀念會 史博館籲民眾配合量體溫進場

明天就是228紀念日，高雄市長韓國瑜將首次出席追思紀念儀式，時值武漢肺炎防疫期間，即使是戶外舉行的活動，也要落實體溫量測，高雄市史博館也呼籲民眾配合進場。

韓國瑜去年2月28日時因出國行銷招商缺席，明天是他上任後首次出席228紀念追思會，面對台灣歷史的傷痕及省思，韓國瑜除了常說的「愛與包容」外，如何撫慰受難者家屬也備受關注。

再者，時值武漢肺炎肆虐，全國防疫一級開設，即使228紀念會在戶外舉行，民眾集會活動仍有傳染風險，高雄市立歷史博物館館長王御風說，防疫會很嚴謹，活動範圍會做隔離，並全員量測體溫以貼紙識別，確保出席民眾體溫無異常。

他表示，高雄市228事件73週年的追思紀念儀式，期盼銘刻歷史記憶並撫慰傷痕，喚起更多民眾對於民主正義的認同意識，並以祝福台灣平安為主軸，活動全程約40分鐘，將於高雄市228和平紀念公園舉行。