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綠批韓國瑜執政高市公司數大減 高市府駁：是不減反增

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右三）說新冠肺炎疫情影響高雄餐飲業，綠營認為高雄餐飲旅宿經營辛苦，不盡然都是疫情所致。圖／高雄市政府新聞局提供
高雄市長韓國瑜（右三）說新冠肺炎疫情影響高雄餐飲業，綠營認為高雄餐飲旅宿經營辛苦，不盡然都是疫情所致。圖／高雄市政府新聞局提供

高雄市韓國瑜今天說高雄餐飲業受到新冠肺炎疫情影響，高雄許多餐廳結束營業。這句話引來民進議員、台灣基進抨擊，指去年韓國瑜執政，高雄餐飲住宿業已有衰退現象，並非只是因此次新冠肺炎疫情所致。高雄市政府拿出數據強調公司家數減少主要是配合中央政策積極解散殭屍公司，財政部資料則顯示高市去年餐飲及住宿業的家數與營業額都「不減反增」。

韓國瑜今天走訪喜憨兒庇護商店，談到近日收到許多民眾陳情，這陣子以來餐旅生意受到疫情衝擊，經營辛苦，不少店家結束營業。

民進黨議員邱俊憲在臉書發文指出，根據高雄市政府統計資料，高雄的住宿與餐飲業去年韓國瑜執政首年，一整年家數減少了411家，資本額減少24億1200萬，整個餐飲、住宿業在公司登記上明顯減少，高雄餐飲業的辛苦，似乎並非只是因此次疫情所致。韓國瑜和高雄市政府應務實了解到目前高雄各行各業實際面對到的困難，要知道問題的原因，才有可能提出有效的應對措施，不是把什麼問題都歸咎於疫情。

台灣基進新聞部副主任張博洋說，高雄市經發局跟勞工局都還沒做完調查，已經先透過韓國瑜說「很多餐廳倒閉」；紓困條例的經費還沒下來，市長就先帶頭製造恐慌，非常不負責任。

高雄市政府拿出數字駁斥綠營的說法，強調餐飲及住宿業、公司家去年之所以減少411家，除了大環境影響致公司自行登記解散外，同時是高雄市配合中央政策積極辦理通知解散登記、命令解散、廢止公司登記等作業，去年廢止652家公司登記。全國餐飲及住宿業公司家數去年也比前年減少313家。

高雄市政府強調，根據財政部資料顯示，高雄市108年經營住宿及餐飲業之公司與行號共計1萬9133家，比107年的1萬8738家成長2.11%；108年住宿及餐飲業營業額計731億元，較107年687億元成長6.56%。

韓國瑜 高雄市 疫情

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