自己的語言不該消失！原客青年用母語創作音樂有洋蔥
復興母語文化從音樂創作開始！屏東無虞工作室，在全台部落尋覓10名「素人歌手」，這群橫跨各行各業原住民青年，回到部落向自己的vuvu(祖父祖母)學習族語與古調後，參與錄製專輯《唱vuvu的歌》，嘗試透過音樂讓自己的母語主流化。另外，屏東竹田鄉年僅16歲的客家青年李彥鋒也透過音樂創作，在客家流行音樂大賽中脫穎而出，正在參與客委會的合輯製作，他說客語發音的韻味非常適合細細品味，希望為未來有機會出專輯，讓更多的客家青年聽完他的歌，更愛上自己的母語。
由於學校教育及家庭隨著大環境變化，導致母語漸漸式微，不過有一群八、九年級青年正從音樂中嘗試復興自己的母語。參與無虞工作室專輯錄製的泰武鄉馬士部落排灣族青年卓采妍Ljeljeng Kuilin說，她開口向vuvu學習族語與部落歌謠，她vuvu對這樣的嘗試感到非常感動，並教了一首傳統歌謠，歌詞中描述頭目與愛人分離的故事，在錄音的過程中，用自己的語還原出故事中的情境，就彷彿就像自己與祖先們站在一起吟唱。
無虞工作室說，專輯中的素人歌手有來自阿里山、台東、屏東、高雄等地，參與創作的青年都深刻感受到，原住民的母體文化漸漸流失是一種遺憾，大家嘗試透過另一種方式回饋給自己的母語。這一輩在都市長大的族人，回到部落不像部落的人，待在都市不像都市人，處在一種模糊地帶中，因此想嘗試新的方式，來表達vuvu們傳承下來的東西。未來專輯製作完成也將送到全台各個偏鄉學校，分享族語創作的美好旋律。
而就讀潮州高二的李彥鋒，則是從小就喜歡進行音樂創作，雖然家中沒有特別培養他的音樂才華，全靠自己摸索，並克服上台表演的恐懼，開始對外展現他的創作。因為從小在客庄由「阿婆」一手帶大，因此用客語創作《記得歸來》並得獎，李說在外人看來客語創作非常小眾，但客語發音的韻味相當值得細細品味，未來會繼續嘗試各種音樂風格進行客語創作，從自己開始慢慢影響更多人愛上客語音樂。
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