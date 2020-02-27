衛武營藝術教育計畫邀師生走入劇場 今年開放3萬名額

衛武營國家藝術文化中心推動扎根式「劇場藝術體驗教育計畫」和啟蒙式「藝企學-美感教育計畫」，免費引領中小學的學生進入劇場，培養對美學的感受力，去年有超過2萬名師生參與，今年將名額增加至3萬名。預計三月中在衛武營官網開放學校線上預約，要搶要快。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營希望有更多人以不同形式參與這座國家級場館，使用劇院的資源，期盼連結教育與表演藝術，讓學生和老師實際走入劇場，親身體驗劇場演出。衛武營也透過跟不同學校、老師與藝術家深度合作，產生不同引導課程及手冊指引，讓台灣的藝術教育可以深度實踐。今年兩項計畫除了參與名額增加，「劇場藝術體驗教育計畫」另新增讀劇課程，課程為期12周，6月15日於衛武營廳院舉辦讀劇發表會分享課程成果。

教育部師資培育及藝術教育司專委姜秀珠表示，教育理念著重德、智、體、群、美五育均衡，美感教育已表現在很多角落被看到，未來中央會逐步將資源分配給地方政府自主發展規畫。衛武營去年的兩項計畫反應極佳，希望可以讓更多師生加入，一同提升美感素養。

文化部藝術發展司專委賴世哲回憶自己少時從偏鄉騎腳踏車大老遠去看人生中的第一場表演，內心的悸動。透過教師、企業、藝文工作者，和教育部、文化部合作下，衛武營的美感教育計畫，讓學生能享受學校體制外的教育內容，開啟學生第一次劇場感受經驗。文化部也已和金管會討論，讓企業對藝文支持，符合企業社會責任範疇。

衛武營去年舉辦24場次「藝企學-美感教育計畫」，共有南台灣6縣市、232所中小學，共2萬零706人參加。今年規畫舉辦30場次，演出內容涵蓋音樂和戲劇，邀請六藝樂集、對位室內樂團、國光劇團、臺灣豫劇團等團體演出。

高雄市中山國小教師宋怡慧說，「藝企學-美感教育計畫」把孩子從教室帶進劇場，從一人一票進場、工作人員引導入座、活動主持人講解劇場演出的互動方式，讓參與學生真實體驗，一場節目從開始到結束的實際完整流程，成為學生難忘的劇場初體驗。