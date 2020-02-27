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視察碼頭 賴峰偉：旅客下船先通過體溫檢測才能入境
澎湖縣長賴峰偉今視察馬公港1號碼頭旅客入境防疫動線時表示，防疫期間旅客下船後一律先至港務局馬公管理處通過體溫檢測後，才能入境澎湖，避免疫情流入澎湖。
澎湖縣府表示，觀光船預計3月中旬陸續開航，目前固定往來馬公到布袋、馬公到台中有8艘快速輪船，旺季每日約有13航次、疏運5100人次運能，馬公港航次多、停泊碼頭不一、出口多，檢疫動線複雜。賴峰偉責成警察局與相關單位規畫入境動線。
澎湖縣旅遊處副處長劉美凡表示，為避免人車同時通過體溫監測，台華輪檢疫動線，維持旅客先在船艙2樓進行體溫檢測通過後，再至船艙1樓下船、取車。另外，布袋、台中高速輪入港時間，多為上午10時至11時，旅客自碼頭上岸，必須配合檢疫動線至港務局，完成體溫檢測才能入境。
建設處長許智富說，澎湖縣建設處已規畫人流、車流、遊覽車停放處，1號碼頭將設置20個遊覽車收費區及14個臨停區，並與港務局協調施作停車場動線。
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