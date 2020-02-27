屏東228紀念音樂會照常舉行 流程縮短落實防疫

明天是228紀念日，屏東縣政府明天將循往例在屏東公園舉行紀念音樂會，今年受疫情影響，縣府評估活動是在戶外舉行，過去也非數百人大型聚會，因此決定照常舉行，不過流程縮短，全程控制在40分鐘左右，現場並量體溫，提供口罩及酒精消毒，落實防疫措施，如果有身體不適者，建議不要參加。

屏東縣政府民政處長鄭文華表示，228紀念音樂會已舉辦多年，是縣府表達對228受難者的敬悼之意，過去的音樂會也都是走精緻路線，並非大型聚會活動，縣府經評估後，仍決定照常舉行。

不過音樂會流程會縮短，全程控制在40分鐘左右，鄭文華說，現場也會落實防疫措施，包括量體溫、提供口罩給受難者家屬，同時現場也備有酒精消毒，落實防疫措施。