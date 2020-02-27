澎湖縣宣布澎湖流行疫情指揮中心 提升至一級開設

澎湖縣長賴峰偉今下午在防疫會議中宣布「新冠肺炎」澎湖流行疫情指揮中心升級為「一級開設」，他要求各局處首長提高警覺，加強戒備，超前布署，嚴防疫情入侵。

賴峰偉在防疫會議宣布將澎湖流行疫情指揮中心提升為一級開設，他說，縣府團隊自1月22日召開第一次「新冠肺炎」會議，層級等同一級開設，每日召集一級主管召開防疫會議，已連續超過1個月，緊盯疫情發展，針對入侵澎湖可能途徑，海陸空全面防範。

賴峰偉表示，澎湖縣防疫自始至終就是以超前布署，最高規格標準自我要求，以「零感染」為目標，確保澎湖安全。

因應疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今起提高應變層級為一級開設，中央各部會進駐層級提升，統整資源與人力，聯手抗疫。