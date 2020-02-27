快訊

建中男學生心情不佳 校園2樓墜落多處擦傷送醫救治

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜到百貨幫賣冰 替服務業加油打氣

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜下午到百貨冰淇淋攤位賣冰，替服務業打氣。圖／擷取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜下午到百貨冰淇淋攤位賣冰，替服務業打氣。圖／擷取自韓國瑜臉書

高雄市長韓國瑜下午直播到百貨公司替服務業打氣，及介紹高市府推出的紓困方案；還在冰淇淋攤位製作冰淇淋販賣，替老闆招攬客人。他也介紹一部在網路平台「friDay影音」播放的新片「國際橋牌社」，市民有免費看片序號「kcg20」。

韓國瑜在直播中說，防疫期間，所有的經濟活動變得非常弱，很多做小生意的商圈、飯店還有文創，生意都變得比較差，市府希望所有好朋友來高雄，給予商家消費支持。

他還說，高市府從大年初一起就率先全台針對新冠肺炎疫情防疫一級開設，中央今天才開，「你慢了我們1個多月了」。高雄市防疫各項要求都非常嚴格，請大家放心到高雄吃喝玩樂。

韓國瑜到百貨冰淇淋攤位替老闆賣冰，不少民眾指名要買韓國瑜製作的冰，即使韓國瑜做了好幾個抹茶冰淇淋都失敗，民眾還是相當捧場。

韓國瑜說，他將要請美食家來評鑑及介紹高雄美食，讓觀光客來高雄旅遊，根據評鑑，就能知道哪邊有好吃的，預計要在高雄找到100家美食推薦，他已經跟一位美食評論家講好，馬上就會來幫高雄做這件事，歡迎民眾多到高雄走走。

他也在直播中宣導防疫概念，他說，要用拱手代替握手，還有勤洗手，有時比戴口罩還重要，大家勤洗手、量體溫、戴口罩，現在全國都是一級防疫的，請大家自己要提高警覺。

他並與研考會主委李銘義共同介紹市府多項紓困方案，包括對於中小企業的照顧紓困貸款、市場租金減半、保障勞工有最低工資保障，報稅季節將至，地方稅如房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅，都可以申請減徵、延繳及線上報繳稅。

另融資利息、房屋租金等補貼也已經啟動，交通局也首創小黃中午用餐，人在車上停車不收費，路邊計時收費時間也縮短。市府也補助企業研發經費及青年創業，農漁業也積極開拓市場。

對於衝擊最大的旅宿業，韓國瑜說，高雄3月將推愛情月活動宣傳觀旅，也推出調高核貸周轉金、低利、第一年免利息等紓困貸款，助企業度難關。他還介紹一部在網路平台「friDay影音」播放的新片「國際橋牌社」，市民有免費看片序號「kcg20」，讓全民防疫在家看戲。

韓國瑜說，今天行政院宣布全國一級開設，高市府一級開設已1個多月，防疫過程中，政府、企業及民眾都要團結一起抗疫，配合中央疫情指揮中心，全國一條心共同防疫，如果沒有辦法出國旅遊，歡迎來高雄走一走。

高雄市長韓國瑜（左）下午到百貨替服務業加油打氣，並與研考會主委李銘義一起介紹市府推出的多項紓困方案。圖／擷取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜（左）下午到百貨替服務業加油打氣，並與研考會主委李銘義一起介紹市府推出的多項紓困方案。圖／擷取自韓國瑜臉書

韓國瑜 冰淇淋

延伸閱讀

疫情景氣影響 高雄市7家48人無薪假

力阻罷韓案過關再重挫國民黨 郝龍斌：未來全黨挺一人

影／受疫情影響業績下滑 韓國瑜為喜憨兒加油

疫情影響庇護商店更加弱勢 韓國瑜學壽司推薦憨兒料理

相關新聞

疫情升溫！馬拉松物資到不了 停辦損失還倒貼

新冠肺炎疫情升溫，國內大型活動辦不辦受到關注，國際賽事萬金石馬拉松、台南古都馬昨天都宣布延期，疫情衝擊運動產業，承辦賽事...

衛武營藝術教育計畫邀師生走入劇場 今年開放3萬名額

衛武營國家藝術文化中心推動扎根式「劇場藝術體驗教育計畫」和啟蒙式「藝企學-美感教育計畫」，免費引領中小學的學生進入劇場，...

視察碼頭 賴峰偉：旅客下船先通過體溫檢測才能入境

澎湖縣長賴峰偉今視察馬公港1號碼頭旅客入境防疫動線時表示，防疫期間旅客下船後一律先至港務局馬公管理處通過體溫檢測後，才能...

屏東228紀念音樂會照常舉行 流程縮短落實防疫

明天是228紀念日，屏東縣政府明天將循往例在屏東公園舉行紀念音樂會，今年受疫情影響，縣府評估活動是在戶外舉行，過去也非數...

澎湖縣宣布澎湖流行疫情指揮中心 提升至一級開設

澎湖縣長賴峰偉今下午在防疫會議中宣布「新冠肺炎」澎湖流行疫情指揮中心升級為「一級開設」，他要求各局處首長提高警覺，加強戒...

韓國瑜到百貨幫賣冰 替服務業加油打氣

高雄市長韓國瑜下午直播到百貨公司替服務業打氣，及介紹高市府推出的紓困方案；還在冰淇淋攤位製作冰淇淋販賣，替老闆招攬客人。...

疫情衝擊農產、觀光 潘孟安：積極分流外銷

屏東縣鳳梨種面積達3500公頃，年產量在12至14萬噸間，由於屏東縣的鳳梨外銷有8成以上都銷往中國大陸，最近受疫情拖累，...

228連假來這裡 新威桃花心木林道主打浪漫風

228假期到來，許多大型活動因防疫考量紛紛取消，3天連假還能去哪裡走走？茂林國家風景區管理處指出，六龜新威森林預計從22...

高雄機場周邊自行車道改造 可邊騎鐵馬邊看飛機

緊臨高雄國際機場及捷運紅線的翠亨南、北路自行車道，工務局養工處日前完成鐵道景觀改造，有眾多風鈴木與動物意象景觀裝置，還有...

內門宋江陣和遶境活動全部停辦 以利防疫

高雄市觀光局近午發布消息，內門紫竹寺管理委員會今天開會討論宋江陣和遶境活動是否繼續舉辦，最後決議因應疫情，接下來的遶境以...

中選會通過金門議長第一階罷免審核 進入二階連署

中選會已通過金門縣議員（兼議長）洪允典罷免案的第一階段提議人名冊審核，正式通知罷免案領銜提議人領取第二階段連署人名冊格式...

5566高雄巨蛋唱是不唱？衛生局：一旦出現疫情必須造冊

新冠肺炎疫情延燒，高雄市府已公告制定所轄各機關舉辦室內活動停辦規範，500人以上室內活動一律停辦，民間活動則建議停辦。外...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

眾所期待！苗栗縣第二座親子公園 228連假試營運  

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。