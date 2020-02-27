韓國瑜到百貨幫賣冰 替服務業加油打氣

高雄市長韓國瑜下午直播到百貨公司替服務業打氣，及介紹高市府推出的紓困方案；還在冰淇淋攤位製作冰淇淋販賣，替老闆招攬客人。他也介紹一部在網路平台「friDay影音」播放的新片「國際橋牌社」，市民有免費看片序號「kcg20」。

韓國瑜在直播中說，防疫期間，所有的經濟活動變得非常弱，很多做小生意的商圈、飯店還有文創，生意都變得比較差，市府希望所有好朋友來高雄，給予商家消費支持。

他還說，高市府從大年初一起就率先全台針對新冠肺炎疫情防疫一級開設，中央今天才開，「你慢了我們1個多月了」。高雄市防疫各項要求都非常嚴格，請大家放心到高雄吃喝玩樂。

韓國瑜到百貨冰淇淋攤位替老闆賣冰，不少民眾指名要買韓國瑜製作的冰，即使韓國瑜做了好幾個抹茶冰淇淋都失敗，民眾還是相當捧場。

韓國瑜說，他將要請美食家來評鑑及介紹高雄美食，讓觀光客來高雄旅遊，根據評鑑，就能知道哪邊有好吃的，預計要在高雄找到100家美食推薦，他已經跟一位美食評論家講好，馬上就會來幫高雄做這件事，歡迎民眾多到高雄走走。

他也在直播中宣導防疫概念，他說，要用拱手代替握手，還有勤洗手，有時比戴口罩還重要，大家勤洗手、量體溫、戴口罩，現在全國都是一級防疫的，請大家自己要提高警覺。

他並與研考會主委李銘義共同介紹市府多項紓困方案，包括對於中小企業的照顧紓困貸款、市場租金減半、保障勞工有最低工資保障，報稅季節將至，地方稅如房屋稅、地價稅、牌照稅、娛樂稅，都可以申請減徵、延繳及線上報繳稅。

另融資利息、房屋租金等補貼也已經啟動，交通局也首創小黃中午用餐，人在車上停車不收費，路邊計時收費時間也縮短。市府也補助企業研發經費及青年創業，農漁業也積極開拓市場。

對於衝擊最大的旅宿業，韓國瑜說，高雄3月將推愛情月活動宣傳觀旅，也推出調高核貸周轉金、低利、第一年免利息等紓困貸款，助企業度難關。他還介紹一部在網路平台「friDay影音」播放的新片「國際橋牌社」，市民有免費看片序號「kcg20」，讓全民防疫在家看戲。