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高市2業者涉偷排鳳山圳污水 環保局查獲將裁處

中央社 / 高雄27日電

高雄市環保局今天表示，接獲陳情鳳山溪支流鳳山圳有事業非法排放廢水，稽查人員共查獲2家業者涉違法排放污染，立即採集水樣，待水質檢測報告結果出爐，依廢清法裁處。

高市環保局環境稽查科指出，查獲的涉違法排放2家業者分別為從事海鮮食品加工製造廠和從事爆米花生產工廠。

環保局表示，海鮮食品加工製造廠製程廢水未妥善處理，僅經廠內濾水槽及廠外油水分離槽，即排放至廠外排水溝，導致水質遭污染呈乳白色；爆米花生產工廠內清洗機具產生的淺黃色廢水，也未過濾就排放至廠房後方水溝。

環境稽查科表示，這2家事業的高濃度廢水夾帶大量有機物排入河川，經細菌分解後容易導致水質變黑變臭，影響鳳山圳水質，後續將依廢棄物清理法告發裁處。

環境稽查科指出，為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，已劃定鳳山溪的中上游為水污染管制區，今年4月1日上路，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污染防治法開罰，罰則最重可達新台幣300萬元，列管事業單位最高可罰2000萬元。

水質 海鮮 廢棄物

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