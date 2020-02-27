疫情升溫！馬拉松物資到不了 停辦損失還倒貼

新冠肺炎疫情升溫，國內大型活動辦不辦受到關注，國際賽事萬金石馬拉松、台南古都馬昨天都宣布延期，疫情衝擊運動產業，承辦賽事業者指出，中央疫情指揮中心雖未明確禁止賽事舉辦，但公部門大都嚴謹應對取消賽事，承辦業者損失相當大，若還能全額退費甚至寄送物資給跑者，大都是動用縣市政府經費，等於是拿納稅人的錢去補償少部分的活動參加者。

金門馬、高雄馬取消賽事全額退費，跑者認為「超有誠意」，新竹馬取消賽事僅退一半費用，受到跑者質疑，有承辦業者認為，跑者難理解，報名後包括路線規劃、物資設計等服務已經開始，2、3月的賽事，幾乎要在農曆年前完成9成的作業，光是物資寄給跑者就要耗費百萬，受疫情影響，大陸未完全復工，有的獎牌物資到不了貨，部分賽事順勢宣布取消，公部門主辦的路跑則配合防疫自行宣布暫緩，損失相當大，「任何一家承辦公司一次就倒」，勢必動用到縣市政府預算。

承辦業者無奈指出，馬拉松和宗教遶境性質完全不同，賽事早已做好防疫計畫，讓跑者可統一走單一通道，每人都可以量到體溫，做消毒，參加者都是有報名資料的特定對象，目前4、5月賽事主辦單位仍在觀望，中央疫情指揮中心應針對大型活動辦不辦的標準說清楚，以期限作為停損，讓主辦單位提早因應決定。

田中馬拉松推手鄭宗政說，這星期台灣有16場比賽，取消或延期5場，對產業影響大，即便延期衍伸出的退費損失也相當沉重，他承辦2月28日的「2020 扶輪盃馬拉松接力賽」在兩個星期前也陷入辦與不辦的兩難，最後決定照常舉辦，但取消歷年賽後的100多桌聯誼餐敘，也請跑者填寫自主健康檢查表，過濾參賽者背景，掌握志工和選手身體狀況。