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228連假來這裡 新威桃花心木林道主打浪漫風
228假期到來，許多大型活動因防疫考量紛紛取消，3天連假還能去哪裡走走？茂林國家風景區管理處指出，六龜新威森林預計從228紀念日起推出「二○二○ 新威愛你」假日市集，遊客可園區內喝咖啡，或漫步桃花心木林道感受浪漫風情。
茂管處新威行政中心設在六龜新威森林公園內，這裡位處荖濃溪西岸台地，也是遊客前往寶來、不老泡湯或至南橫天池的必經道路，園區內綠樹成蔭，桃花心木林道長約2公里。
「二○二○ 新威愛你」假日市集預計明天開幕，茂管處邀請7家在地小農或手作達人來擺攤，販售原住民手工藝品、米食、紅藜、蔬菜及當季水果等農特產品，另規畫網美花牆，設置85種不同語言的「我愛你」放閃文字，可供遊客拍照留念。
茂管處指出，假日市集預計從2月28日起營業至5月31日，每周六、日或連續假日對外營業，展售時間從上午10點至下午4點，園區內另有委外廠商提供咖啡、飲品及簡餐等輕食服務。
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