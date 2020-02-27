5566演唱會等將登場 高市重申原則籲防疫考量

5566演唱會將於3月在高雄巨蛋登場。高市衛生局今天表示，不針對個案，但重申規範公家機關停辦室內大型活動原則，也盼私部門以防疫考量停辦或延期。主辦公關公司研議方案中。

新冠肺炎疫情蔓延，大型活動舉辦都受高度關注，除了5566演唱會在高雄巨蛋舉辦，SBL超級籃球聯賽隨著登場。

對於相關大型活動將登場，高市衛生局簡任技正潘炤穎接受媒體訪問時表示，不針對個案，但高市22日已公告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，預防疫病擴散，針對高市府各機關（構）辦理之室內活動停辦規範等防疫措施」。

潘炤穎表示，這項因應新冠肺炎大型活動停辦規範，市府機關500人以上室內活動一律停辦為原則，雖然對民間無強制力，仍希望和勸導民間私部門以防疫考量停辦或延期。

如果民間私部門主辦單位一定要舉辦演唱會等大型室內聚會，潘炤穎說，要求落實入場者量測體溫、戴口罩、提供乾洗手和對進場與會人員列冊等防疫要點。

至於外界質疑演唱會等大型室內聚會活動參與人數眾多，對進場與會人員列冊有難度等問題，潘炤穎強調，主辦單位如果一定要辦，就要有責任提供列冊名單，遵守高市公告的新冠肺炎防疫規範，否則依法裁處。

潘炤穎進一步指出，日後一旦發現活動內有確診案例，主辦單位就要清楚提供所有參與工作人員與來賓的名單，以利防疫追蹤，一旦無法提供，涉違反傳染病防治法和未配合疫調開罰。

除了防疫要點專人量測體溫與手部酒精消毒、入場人員戴口罩、禁止發燒者入內和進場與會人員列冊等，潘炤穎建議年逾65歲、慢性病患者或身心障礙者勿參加，如果勸導後仍要參與應簽切結聲明書。

對於高市衛生局的希望和勸導以防疫考量停辦或延期建議，5566演唱會公關公司媒體聯絡人員「小馬」接受媒體電話訪問表示，今天已討論延期或取消等方案，如果要舉辦，一定會落實量測體溫和戴口罩等防疫相關措施。在2月初因政府相關決定，有中港澳歌迷因此不能來台聽演唱會，會遵循相關規定辦理退票，目前未接獲台灣歌迷要求退票。

另外，高雄榮總內科部部長、傳染病醫療網高屏指揮官陳垚生今天告訴中央社記者，昨天於邊境檢疫首日在機場共採檢13名體溫異常的入境旅客，當場要求民眾在相關檢疫未確定前應做好健康自主管理。至於採檢數據都會通報中央疾管署。