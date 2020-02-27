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內門宋江陣系列活動全取消 旗山媽祖遶境延期

中央社 / 高雄27日電

原本擬縮小遶境規模的內門紫竹寺，今天決定停辦佛祖遶境，高市府也宣布2020內門宋江陣活動一併提早結束，將結算並負擔廠商必要的支出。此外，旗山天后宮遶境活動將延期舉辦。

新冠肺炎疫情擴及全球，產業及觀光衝擊加劇，市府舉辦的2020內門宋江陣活動，配合內門紫竹寺民俗活動29日起有4場羅漢門佛祖遶境活動，原本寺方以縮小規模方式繼續舉辦，但擔心擴大疫情感染，內門紫竹寺管理委員會和市府開會決定遶境及宋江陣競賽、表演至3月8日的活動全部停辦。

高市府觀光局長邱俊龍告訴中央社記者，上述決定等同內門宋江陣活動提前結束，原本連假推出的宋江陣國際週、學生創意民俗表演、民俗導覽等都取消。

內門宋江陣是國家重要慶典，原本盼刺激觀光提升產值，但是受到疫情影響，不僅活動提早結束，已發包活動項目的支出也要照付，邱俊龍說，會以「不可抗力」理由和業者解約，不過已搭設舞台等經費還是會照付。他說，2020內門宋江陣活動，高雄市自籌逾新台幣600萬元、中央撥款約250萬元。

除了內門宋江陣佛祖遶境取消，旗山天后宮規劃4月6日到11日舉行4年一次的媽祖平安巡境，經主委葉冠億向天上聖母擲筊請示，5個聖杯允示延期舉辦；延期舉辦時間將視政府公告疫情趨緩後再擲筊請示。

旗山天后宮是高雄市「直轄市定古蹟」，主祀海神媽祖，是旗山地區的信仰中心；2000年5月公告為高雄縣縣定古蹟，2010年改為直轄市定古蹟。史料顯示，旗山天后宮於1816年動工，道光四年、1824年完工。

旗山天后宮的建築古意盎然具歷史意義，但古蹟建築在2016年高雄美濃地震震垮牌樓雕飾，後來重新整修。

宋江陣 遶境 天后宮

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