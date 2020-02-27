高雄機場周邊自行車道改造 可邊騎鐵馬邊看飛機

緊臨高雄國際機場及捷運紅線的翠亨南、北路自行車道，工務局養工處日前完成鐵道景觀改造，有眾多風鈴木與動物意象景觀裝置，還有起降的飛機在上空飛掠，民眾可邊騎鐵馬邊觀賞飛機，及沿途的植栽景觀布置。

工務局表示，翠亨南、北路自行車道位於高雄機場旁臨接捷運與空中大學，前身是台糖運送貨物的鐵道，是往返高雄港早期的起點，後改造為自行車道，並採自然永續、生態共榮的理念設計規畫。

養工處表示，自行車道景觀改造採用自然生態風格及特色動物造型裝置的意象，如梅花鹿、環頸雉轉轍器彩繪等。另也保留原有喬木和鐵道設施，在樹蔭下設置可供休憩乘涼的載運甘蔗的殼斗車金屬造型花廊及觀賞飛機的觀航平台，供騎乘自行車民眾休憩及欣賞飛機起降。