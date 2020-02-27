中選會通過金門議長第一階罷免審核 進入二階連署

中選會已通過金門縣議員（兼議長）洪允典罷免案的第一階段提議人名冊審核，正式通知罷免案領銜提議人領取第二階段連署人名冊格式，領取名冊後需40天內完成6344人的選民連署。罷免案若成立，即可由金門縣選委會辦理罷免案投票。

中選會日前函復洪允典罷免案領銜提議人陳滄江表示，洪允典案經金門縣選委會查對提議人名冊及補提提議人名冊，符合規定提議人人數為699人，超過罷免案第一階段法定提議人人數635人。

依選罷法規定，金門縣第一選區縣議員罷免連署第二階段須徵得6344人以上連署，同案提議人不得為連署人。最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案才能通過。

陳滄江表示，依據選選罷免法第79條第2項及第80條規定，提議連署人名冊經查核符合規定人數時，提議人領銜人應自接到通知次日起10天內（3月6日），領取連署人名冊格式，並於40日內徵求連署，未依限領取連署人名冊格式者，視為放棄提議。他將會在期限截止前專程赴中央選舉委員會領取格式。