5566高雄巨蛋唱是不唱？衛生局：一旦出現疫情必須造冊

新冠肺炎疫情延燒，高雄市府已公告制定所轄各機關舉辦室內活動停辦規範，500人以上室內活動一律停辦，民間活動則建議停辦。外界關心3月7日即將在高雄巨蛋舉辦的5566演唱會是否會因防疫取消或延期？高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，雖無法強制，但會提供防疫建議，因為一旦出現疫情，針對疑似個案或確診個案的疫調，無論是公私單位，都必須依法提供接觸者名冊。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，新冠肺炎可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險，市府針對所轄各機關舉辦的室內活動，制定停辦規範等防疫措施，500人以上室內活動一律停辦。規模在100人以上，符合「密閉空間」、「使用中央空調」、「空氣不流通無對外窗」、「人與人距離小於1公尺」四項條件任一項者，一律停辦。

潘炤穎表示，全國目前有32例確診個案，社區感染風險有愈來愈高的趨勢。高雄市府已公告公部門舉辦室內活動停辦規範，500人以上室內活動一律停辦。私部門部分辦的活動，還是以輔導規勸為主，進行管制措施，包括進場民眾量體溫、提供乾洗手、戴口罩，人與人距離維持一公尺以上，慢性病、身心障礙者、65歲以上民眾，盡量不要參與這樣的活動。

防疫為前提，針對室內規範，戶外雖然未強制，但督導主辦單位落實各項應配合防疫措施。包括：一、各個入口處安排專人量測體溫及手部酒精消毒。二、所有入場人員（含工作人員）一律戴口罩。三、禁止有發燒（額溫≧37度、耳溫≧38度）或急性呼吸道感染症者入場，若有相關症狀者，應主動向衛生單位通報進行後續就醫轉銜處置。四、活動場域內提供洗手設備、擦手紙或乾洗手消毒液。五、針對與會民眾、來賓進行列冊，需包含姓名、聯絡電話及通訊地址。六、於活動會場內張貼呼吸道禮節、手部消毒等宣導海報、單張。七、活動設有觀察員，隨時監測場內狀況是否符合辦理規範。八、「65歲以上者」或「慢性病患者」或「身心障礙者」為新冠肺炎重症高風險族群，應避免參與各類型活動，若經勸導仍堅持參與，請主辦單位讓該等對象簽署切結聲明書。

潘炤穎表示，不論公私部門，都應遵守以上規範。一旦出現疫情，針對疑似個案或確診個案的疫調，無論是公私單位，都必須依法提供接觸者名冊。

高雄市新聞局長鄭照新強調，大型演唱會及大型展演中心的相關準則，會參照中央國家級大型展演活動的準則為參考，包括兩廳院、台北小巨蛋等，目前為止未有強制措施，高雄市府會不斷的探詢中央建議，中央如果有明確建議，一定會配合。