高市推住商大樓停車場共享 增加停車供給

為增加高雄市停車供給，交通局推動住商大樓附設停車空間共享政策，已輔導15處商辦大樓及3處住宅大樓釋出1362格小型車位及100格機車位，供公眾使用，未來將持續輔導住商大樓釋出停車空間。

交通局表示，由於住商大樓內部停車需求於不同時段差異性大，住宅大樓於白天時及商辦大樓於夜間時有多數停車位是閒置的，因此為求停車資源有效運用並增加公共停車供給，交通局推動「商辦為主，住宅為輔」之建築物附設停車空間共享政策，輔導住商大樓設置路外公共停車場。

交通局說，目前已有15處商辦及3處住宅大樓釋出附設停車空間(不含飯店、賣場或百貨公司等)，共計提供1362格小型車位及100格機車位，供公眾使用。今年2月再新增1處為霖園高雄商業大樓停車場，提供203格小型車位。

交通局說，依照過去推動經驗，商辦大樓車位所有權較集中，較具經營路外公共停車場之經濟效益，有較高機會成功輔導設置路外公共停車場，故以商辦大樓為主要輔導對象。