疫情影響庇護商店更加弱勢 韓國瑜學壽司推薦憨兒料理

新型冠狀病毒疫情影響民眾出遊與用餐意願，餐飲業業績大幅下滑。高雄市長韓國瑜今天關懷訪視喜憨兒創作料理庇護商店，跟著唐寶寶員工「小維」一起學做壽司，他表示，庇護商店與餐飲業相比更加弱勢，呼籲民眾以行動支持消費採購庇護商品。

喜憨兒基金會共同創辦人蘇國禎說出自身的故事，自己的憨兒已43歲，身障者也需要工作的尊嚴。韓國瑜深受感動，表示「助弱勢、拚經濟」一直是市府長期推動的目標，身心障礙者在職場上更處於弱勢，與一般人競爭格外辛苦。

韓國瑜在庇護員工「小維」的引導下，一同製作軍艦壽司等。小維是個唐寶寶，在庇護商店的工作主要是做壽司丶冷盤和手捲，剛開始因為手部精細部較差，捲手捲時常無法把海苔捲成甜筒狀，老師就透過把白紙當成海苔，搭配輔具反覆的練習。雖然練習的過程中，小維一直喊難！但沒有放棄。在庇護工場工作訓練將近9年的時間，小維在就服員的鼓勵下，決定準備轉銜前往一般競爭性職場就業，勇敢跨出人生下一步。

韓國瑜謝謝小維師傅教做壽司，推薦庇護商店員工每天都會量體溫，工作時全程戴口罩、加強環境消毒，也會為來客噴灑酒精消毒，防疫措施嚴謹為食的安全把關，請民眾安心前往用餐。