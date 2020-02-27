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全台最窄省道要辦「土芒果節」 打造高雄最美公路
台27線六龜芒果樹路段有全台最窄省道之稱，曾因道路拓寬產生芒果樹存廢爭議。以前當地居民覺得芒果成熟落地帶給人車困擾，達成保存共識後逆向思考，希望芒果成為觀光助力。今天上午，高市議員朱信強邀約各單位人員會勘，綿延1公里的「綠色隧道」景觀令眾人心曠神怡，今年準備舉辦「土芒果節」，開放遊客打芒果，營造高雄最美景觀公路。
高雄縣市合併前，六龜公所在台27線六龜路段種植土芒果當公共造產作物，公路局逐年拓寬狹窄路面，目前在中興里至大津里路段有段未拓寬道路，土芒果樹數量共300棵，因存廢問題爭議多年。
經過多年協調，公路總局決議拓寬路面避開芒果樹，以後仍保有綠色隧道景觀。在當地居民反映下，今早高市議員朱信強邀市府觀光局、市府客委會、茂管處、林務局與六龜公所等單位人員會勘綠色隧道，盼藉由芒果樹創造觀光產值。
各單位人員親身體驗芒果路樹帶來的沁涼與綠意，會勘過後，觀光局與客委會兩單位表示全力支持「土芒果節」，可望納入東高雄慢食系列活動之一。
朱信強表示，六龜盛產芒果，這條道路真的很有特色，預計4月底5月初舉辦芒果節活動，帶動六龜溫泉旅宿與農產品銷售。中興里長王茗洋說，除芒果路樹外，中興里另有賞蝶秘境，兩者結合很具吸引力。
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