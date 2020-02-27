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等新冠肺炎疫情穩定 屏東東港朝隆宮平安遶境延期

中央社 / 屏東縣27日電

大甲媽祖遶境是否延期備受爭議，屏東縣東港鎮朝隆宮2年1科平安遶境活動，原定3月7日舉辦巡安護境健走活動、4月10到12日舉辦媽祖巡安護境文化祭活動，廟方已決定延後舉辦。

新冠肺炎疫情嚴峻，大甲媽祖遶境引起國人關注宗教群聚活動，朝隆宮今天在臉書貼出「重大公告」，內容為因應新冠肺炎防疫大作戰，廟方召開臨時董監事會，決議3月7日的巡安護境健走活動及4月10日到12日的媽祖巡安護境文化祭及平安褔宴等活動延期，待新冠肺炎疫情穩定後再擇期舉辦。

東港的討海人慣拜王爺，商人則拜媽祖，朝隆宮建於1724年，供奉的媽祖有「蝦米媽」之稱，地方傳說建廟後漁民就發現岸邊有櫻花蝦，為地方增加不少收入；另有地方文史者考究，早期有名家裡供奉媽姐的東港商人，因買賣各類蝦米致富，認為是媽祖之佑，於是集合東港仕紳為他家裡的媽祖蓋朝隆宮，「蝦米媽」之稱因此而來。

大甲媽祖 東港 遶境

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