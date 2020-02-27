假訊息太離譜 蘇貞昌闢謠：沒有人送青蛙到屏東體育館

疫情升溫，假訊息特別多，近來有人在網路上散布謠言，指有人送青蛙到屏東體育館，發現因南部病例多，體育館已變成臨時醫院，屏東縣長潘孟安獲悉後立即在臉書闢謠，並要求警方立即查辦，行政院長蘇貞昌隨後也在臉書闢謠：「根據屏東縣府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館」。

蘇貞昌在臉書上說，這幾天網路上出現一堆散播假疫情的文章，情節誇張又不合理、用詞和文法都不太像是台灣人寫的，「我要請大家善用檢舉功能，更不要轉傳假消息」！臉書小編還特別揶揄了一下：「笑死，送青蛙到臨時醫院是要幹嘛」！

他再次提醒大家，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，最高關三年、罰三百萬，這種玩笑不好笑，請不要以身試法。

屏東縣政府也澄清說，屏東體育館目前封閉，是為了全中運正進行空調、照明等改善工程，預計3月初就會完工，網路上的假訊息實在太離譜。