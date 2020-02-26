屏縣將闢實驗室 培訓15聞臭師

屏東縣環保局平均每年接獲上千件臭味陳情，過去異味官能測定委由高雄民間業者協助，時間上緩不濟急，縣府今年8月成立異味官能測定實驗室，訓練至少15位「聞臭師」待命，曾受訓成聞臭師的環保局長顏幸苑說，聞臭師出勤不能化妝、擦香水、不能抽菸、吃大蒜，規定嚴格，去年縣府就針對畜牧場臭味開罰11件。

環保局長顏幸苑說，異味是主觀感受，旺季平均一個月陳情案件可達300多件，有的是因畜牧場、工廠等臭味，也有的是因為受不了自助餐、便當店烹調的味道而陳情。

過去屏東縣異味官能測定委由高雄業者協助，一次必須出動6位聞臭師，每件費用2萬8千元到3萬5千元不等，因為在外縣市，時間上很難立即配合，縣府決定自行成立實驗室，並訓練聞臭師，加強時效性。

顏幸苑說，異味官能測定繁瑣，目前國內僅新竹縣、台中市、高雄市等縣市有異味官能測定實驗室，今年8月屏東縣成立後，除了衛生局訓練15位聞臭師外，她也將要求環保局稽查員都接受採樣訓練，提高機動性，以降低民眾的疑慮。

以去年為例，環保局送檢約80件，其中有11家畜牧場因臭味問題遭開罰，因臭味遭開罰的工廠也有10家。

除臭味外，屏東縣長年飽受空汙之苦，經地方努力，去年已經沒有出現空氣品質的紅色警戒日，全年高汙染日也從106年的69站日降為42站日。

顏幸苑說，屏東縣因地形關係，有三分之二空汙來自縣外，仍有三分之一是來自縣內汙染源，環局推電動機車、取締農業廢棄物燃燒、實施夜鷹早鳥不定期取締，已展現成果。