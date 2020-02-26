高雄實物銀行發送物資可延長到1年 受助者回饋當志工

高雄市38個行政區目前都有實物銀行配送據點，實物銀行每年幫助2600多個家庭、約1萬戶次，重要的是每一個家庭發送物資以半年為期，可延到1年，比成立之初的3個月為一期、可延3個月的時間長，較能讓經濟弱勢家庭稍喘口氣，也因此有受助者能抽空到配送據點當志工。

高雄「實物銀行」103年間由高雄市社會局以公益彩券盈餘分配款委託高雄市慈善團體聯合總會設立，到107年間，受助家庭申領物資以3個月為1期，屆滿後經社工評估，如有需要，可再延3個月；107年起，社會局爭取到金融業者的贊助，實物銀行有購買較多量、較多元化物資的資源，即以以半年為1期，經社工評估，如有需要，可再延半年，無法再延時由慈總轉介給慈善團體繼續協助。

實物銀行在全市分為兩大區，第一區有22個行政區，第二區有16個行政區，兩大區每年各服務1300多個家庭，如以「戶次」算，每年各送5000戶次的物資給這些家庭，也就是實物銀行每年共幫助2600多個經濟弱勢家庭，送1萬戶次的物資（包括自領）給這些家庭。

受實物銀行幫助的家庭中，有人以回饋的心情抽空參與志工服務。三民區一名70多歲老太太照顧近80歲先生的徐姓家庭，老太太受實物銀行的幫助之後，利用老先生洗腎的4小時到實物銀行幫忙整理物品，有時會把領回家的米粉做成炒米粉送給實物銀行的人員品嘗。

徐老太太的先生中風，也要洗腎，兩人雖有女兒，卻已嫁到他地，老人家目前借住親友的房子；老太太向實物銀行領取的物資，以老先生需要的尿布、奶粉較多，加上一些米麵食品，生活簡單。

慈善團體聯合總會要求社工員要隨時關懷受助對象，了解他們的生活難題，尤其雙老的家庭，更要藉送物資時予以更多的關懷。