快訊

違反居家隔離規定 新加坡男子喪失永久居民資格

高雄實物銀行發送物資可延長到1年 受助者回饋當志工

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市實物銀行每年幫助2600多個弱勢家庭。圖／高雄市實物銀行提供
高雄市實物銀行每年幫助2600多個弱勢家庭。圖／高雄市實物銀行提供

高雄市38個行政區目前都有實物銀行配送據點，實物銀行每年幫助2600多個家庭、約1萬戶次，重要的是每一個家庭發送物資以半年為期，可延到1年，比成立之初的3個月為一期、可延3個月的時間長，較能讓經濟弱勢家庭稍喘口氣，也因此有受助者能抽空到配送據點當志工。

高雄「實物銀行」103年間由高雄市社會局以公益彩券盈餘分配款委託高雄市慈善團體聯合總會設立，到107年間，受助家庭申領物資以3個月為1期，屆滿後經社工評估，如有需要，可再延3個月；107年起，社會局爭取到金融業者的贊助，實物銀行有購買較多量、較多元化物資的資源，即以以半年為1期，經社工評估，如有需要，可再延半年，無法再延時由慈總轉介給慈善團體繼續協助。

實物銀行在全市分為兩大區，第一區有22個行政區，第二區有16個行政區，兩大區每年各服務1300多個家庭，如以「戶次」算，每年各送5000戶次的物資給這些家庭，也就是實物銀行每年共幫助2600多個經濟弱勢家庭，送1萬戶次的物資（包括自領）給這些家庭。

受實物銀行幫助的家庭中，有人以回饋的心情抽空參與志工服務。三民區一名70多歲老太太照顧近80歲先生的徐姓家庭，老太太受實物銀行的幫助之後，利用老先生洗腎的4小時到實物銀行幫忙整理物品，有時會把領回家的米粉做成炒米粉送給實物銀行的人員品嘗。

徐老太太的先生中風，也要洗腎，兩人雖有女兒，卻已嫁到他地，老人家目前借住親友的房子；老太太向實物銀行領取的物資，以老先生需要的尿布、奶粉較多，加上一些米麵食品，生活簡單。

慈善團體聯合總會要求社工員要隨時關懷受助對象，了解他們的生活難題，尤其雙老的家庭，更要藉送物資時予以更多的關懷。

實物銀行 社工 高雄市

延伸閱讀

高雄警方破獲重大槍械毒品 陸淑美慰勞並問口罩夠不夠

不馬虎！ 高雄二手輔具用專業臭氧洗淨機清潔殺菌

中華心蓮心公益協會 捐台東弱勢家庭22噸米

高雄首支城市籃球隊「高雄九大科技籃球隊」亮相

相關新聞

立委提「防疫旅館」構想 業者反對：我們要命不要錢

民眾黨不分區立委張其祿日前提出「防疫旅館」，住房率低的業者由政府暫時徵調，讓需要被隔離的人暫時待在旅館內，也幫助業者度過...

憂陸砂石船成防疫漏洞 賴峰偉指示減少大陸船次

受疫情影響，大陸砂石供應量銳減，澎湖縣政府今天召開防疫會議討論澎湖砂石供應問題，澎湖縣長賴峰偉表示，防疫期間將盡量提高台...

高雄首支城市籃球隊「高雄九大科技籃球隊」亮相

高雄首支城市籃球隊「高雄九大科技籃球隊」，今在高雄市運動發展局正式亮相。除由隊員展示新球衣，運發局長許文宗也授旗給該隊總...

55年來第一次 客委會取消六堆運動會

邁入第55屆的六堆運動會，今年原訂要在2月22日舉辦，後來延至3月7日，但如今疫情嚴峻，客委會已經決定停辦，成為55年來...

影／義大醫院設「藥來速」 慢箋病患大門外快速領藥

新冠肺炎疫情尚未趨緩，義大醫院及義大癌治療醫院為避免到院民眾發生交叉感染，門診藥局在大門右側新增「藥來速」慢箋發藥櫃台，...

屏東縣沒那麼臭了嗎？縣府將成立實驗室派「聞臭師」出任務

屏東縣已經沒有那麼臭了嗎？屏東縣環保局平均每年接獲臭味陳情上千件，過去因異味官能測定都是委由高雄的民間業者協助，時間上緩...

打擊不法 高市危害治安違建場所優先拆

為打擊不法，高雄市工務局表示，今年度仍將針對影響公安、治安違建優先強拆。其中針對警方提報屢遭查獲有色情違規場所，如涉有違...

甜度15度 高雄自然農法蜜棗開放採果

高雄蜜棗皮薄肉脆受市場好評，田寮女農朱雪美追求健康，採用草生栽培法與有機肥料栽種蜜棗，用心栽培的果品大又甜，甜度實測高達15度。朱雪美說，今年許多果園在過完年後才盛產，錯過送禮季節，目前蜜棗產量仍充足，夫妻兩老體力有限，即日起開放民眾入園採果。

內門宋江陣20周年／如期照辦

高雄內門宋江陣活動今年適逢創辦20周年，上周六盛大揭幕，展開一連串系列活動，29日起並有四場遶境活動，由於新冠肺炎疫情升高，台中大甲鎮南宮舉辦的媽祖遶境活動已引發爭議，內門宋江陣活動亦受關注，不過內門紫竹寺主委蔡昭德表示，內門遶境活動並未安排過夜，與鎮瀾宮性質不同，活動仍會繼續照辦。

防疫期間減少出門但要了解民意 他們改用線上民調

受新冠肺炎疫情影響，最近許多人或機構透過線上問卷來了解民情。財團法人商業發展研究院今天就發出線上問卷向企業調查受到這波疫...

碉堡砲台戰備大水池 高雄觀光局推左營大龜山軍事觀光

高雄市觀光局積極推動軍事觀光，局長邱俊龍希望左營蓮池潭畔的大龜山也整理出觀光路線，最近和壽山國家自然公園管理處洽談合作案...

無人機專章將上路 屏縣趕辦3場說明會

民用航空法遙控無人機專章將於今年3月31日施行，為使民眾了解遙控無人機後續相關規範，屏東縣政府交通旅遊處將於2月27日、...

熱門新聞

影／大甲媽祖如期遶境 顏清標：衛福部不能讓網路帶風向

媽祖不是顏清標的！學者：這時就不需要「順時鐘」了？

媽祖遶境是「傳統」不可停辦？醫師翻台灣史：曾多次因疫情中止

鎮瀾宮服務人員接不完電話 回謾罵者：我們也是人

【重磅快評】擋駕媽祖怕掀了總統新衣 陳時中天人交戰

學者發起連署暫停大甲媽繞境 鎮瀾宮：中央說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。