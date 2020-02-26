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立委提「防疫旅館」構想 業者反對：我們要命不要錢

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
新冠肺炎疫情衝擊飯店旅宿業，為避免成為疫情缺口，有業者貼出告示謝絕發燒、咳嗽及被隔離者入住。圖／林富男提供
新冠肺炎疫情衝擊飯店旅宿業，為避免成為疫情缺口，有業者貼出告示謝絕發燒、咳嗽及被隔離者入住。圖／林富男提供

民眾黨不分區立委張其祿日前提出「防疫旅館」，住房率低的業者由政府暫時徵調，讓需要被隔離的人暫時待在旅館內，也幫助業者度過難關，不過遭業者打臉，高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬就說「我們要命不要錢」，飯店作為防疫單位量能不足，政府應該要找比較專業的醫院處理會比較適當。

周文彬表示，2月初就接獲中央衛政機關詢問有無業者願意提供房間給居家隔離或檢疫對象住？他當下就反問「人跑掉誰負責？」且醫院有設備可以處理廢水、汙染水，飯店可能嗎？「不可能嘛！飯店都是中央空調，一感染就毀了，衛生局應該徵收醫院去處理，為何要找我們麻煩？」

周文彬透露，當時小港機場附近有家旅館考量住房率差，老闆還一度咬牙想接，結果員工群起反彈說「老闆你要接、自己去接！」不要說員工，周遭居民搞不好也會抗議。

針對「防疫旅館」構想，高雄市衛生局疾管處長何惠彬說，2月初中央曾請地方機關詢問旅館業者意願，不過就衛生局立場，將旅館設為檢疫收容場所還是有一定風險，加上業者普遍沒有意願，已在市立醫院規畫特定區域，提供無家可回的民眾或國外旅客自費使用，也有訂餐及收取垃圾等服務，目前已收容過5、6名個案。

衛生局說，目前高雄市有2千多人須居家檢疫14天，沒有固定居所的僅占極少數，會視個案情況及意願安排處理。居家檢疫者大多沒有疑似症狀，也有適度隔離措施，有些旅館業者還是願意收一兩個客人，不過如果找不到旅店，或想到外縣市投靠親友，也有跨縣市轉銜機制進行追蹤。

漢王洲際飯店總裁林富男直言，高雄沒有疫情，業者不需要因防疫「為國捐軀」，且飯店屬於密閉不通風的空間，又是中央空調，並不符合防疫需求，他這兩天接了數十通業者電話，擔心萬一被徵用來防疫，隔離者又不幸發病確診，飯店員工豈不是也要隔離，等於又掀起第二波失業潮。他農曆年前就在飯店貼公告，言明不接發燒咳嗽及被隔離者。

周文彬也提醒，多數合法飯店都會拒絕隔離或檢疫者入住，但最大問題在於隱身在社區大樓的非法民宿及日租套房業者，網路上一堆在接國外客人，網路上付費後自己刷卡入住、退房，跟同一棟住戶一起搭電梯，根本毫無管控機制，「這才是最值得憂心的防疫漏洞，政府此時更應加強取締」。

此外，針對被要求居家檢疫仍趴趴走的民眾，衛生局表示，市府跨局處合作，透過監視器、電子監控及手機定位等掌握個案行蹤，但仍有少數人以身試法，截至目前為止高市已開出30、40張罰單，民眾遭開罰後，多能聽從勸導不再外出，不過如有人屢勸不聽，疾管署上周已在北中南規畫隔離所，將進行強制收容，還會派員警看守。

衛生局 居家檢疫 高雄市 新冠肺炎

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